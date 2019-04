Het doek valt voor bibliotheek Calandlaan

We sluiten omdat Nieuw-West aan het groeien is, en de huidige locatie voldoet niet meer aan de behoefte

De veranderingen zijn het gevolg van de nieuwe koers voor de periode tot 2022 van de Amsterdamse bibliotheken. Eind vorig jaar maakte de OBA het voornemen bekend uit te breiden met verschillende, soms tijdelijke kleinere en grotere locaties. Een aantal bestaande vestigingen zou de deuren moeten sluiten.



Vernieuwing

Onlangs werd bekend dat de Calandlaan een van de locaties is die dit lot treft, terwijl deze vestiging eerder nog op de nominatie stond voor een vernieuwing.



Volgens OBA-directeur Martin Berendse zijn de bibliotheken in Nieuw-West aan vernieuwing toe. "We sluiten deze bibliotheek omdat Nieuw-West aan het groeien is, en de huidige locatie voldoet niet meer aan de behoefte van de buurt. Nu het huurcontract afloopt, is het een goed moment om de plannen door te voeren. Bij de hotspots die we in de buurt openen, kunnen we service bieden die meer gericht is op de buurt."



Tien jaar geleden dreigde dezelfde bibliotheek ook al te sluiten. Gebruikers wisten dat toen te voorkomen door een handtekeningenactie. Henny Verhofstad-Lagrand (82) was toen de organisator van de actie: "Ik kom al lang in deze bibliotheek. Ik was zo opgelucht toen hij destijds niet hoefde te sluiten. Het is erg jammer dat hij nu toch dicht gaat. Ik denk dat de Calandlaan niet genoeg mensen trekt, maar ik vind juist dat de bieb het plein levendig maakt."



Verhofstad-Lagrand is bang dat de nieuwe hotspots in Nieuw-West voor kinderen uit de buurt van de Calandlaan te ver weg zal zijn. "Veel kinderen gaan na school naar de bieb, er zitten hier drie scholen in de buurt. Van hun ouders mogen ze niet zo ver weg."