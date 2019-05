Het buurmeisje vertelt: 'Ik weet wie ze verraden heeft'

Het begon met een brief van Ena Breukelaar aan mijn uitgever, maart vorig jaar. Ze had mijn net verschenen boek Oorlogszoon gelezen, over het onderduikdagboek van mijn vader dat ik had gevonden na de dood van mijn ouders. Mijn vader had daar nooit over gesproken. Ik leerde dingen over hem die ik niet wist, maar bleef zitten met nog meer vragen dan voorheen.