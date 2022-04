Het Boekenbal is terug en de nacht kleurt rozerood – maar ook een beetje Oekraïens blauw-geel

Het Boekenbal in de Stadsschouwburg in maart 2020. Beeld Eva Plevier

Het is een week die vooral de fysieke boekhandel nodig heeft. Want ja, door corona zijn mensen meer gaan lezen. Maar nee, ondanks campagnes weten ze de weg naar lokale verkopers nog niet genoeg te vinden. Vrijdagavond wordt de Boekenweek 2022 ingeluid met het Boekenbal – terug van weggeweest.

‘Laat de vlinders vliegen in je buik, voel hoe je hart sneller klopt, hoe het zweet je uitbreekt en de liefde door je lijf en leden giert,’ staat op de persoonlijke uitnodiging die meer dan 1500 gelukkigen – onder wie schrijvers, uitgevers, relaties en boekhandelaars – ontvingen. ‘De liefde voor elkaar, voor de literatuur en voor het lezen.’

Discotheek Escape is locatie van dienst. Door uitstel van de Boekenweek van maart naar april – om de boekhandels de gelegenheid te geven zich na sluitingen en beperkende maatregelen te hergroeperen – was Internationaal Theater Amsterdam aka de Stadsschouwburg reeds bezet. (Wie niet tot de genodigden behoort, kan vrijdagavond in ITA terecht voor Hans Kesting in Judas.)

Nieuwtje: Het Britse schrijversduo Nicci French, dat met de net verschenen thriller De gunst zijn 25-jarig jubileum viert en tijdens de eerste lockdown een video opnam om de Nederlandse boekhandel te steunen, zal vrijdagavond ook zijn opwachting maken.

Dansen op de vulkaan 1

Het was 6 maart 2020 en het Boekenbal bleek dansen op de vulkaan. Er waren die dag 38 patiënten in Nederland bij wie een Covid-besmetting was vastgesteld. Een week later beklemtoonde Gerri Eickhof in het Journaal voor het Concertgebouw dat Er Niemand Was en kwam het land rang-klats-bam tot stilstand. Er was wel een handenwasadvies uitgegaan voorafgaande aan het Boekenbal. Maar niemand die zich die avond kon voorstellen dat zoenen en handen geven zo snel passé zou zijn. En dat veel genodigden besmet zouden raken.

Altijd wat met dat Boekenbal

Waar. Schrijver Ronald Giphart dook vorig jaar in de archieven – de CPNB, sinds 1932 actief, ontving van een verzamelaar ruim vierhonderd ordners over het bal en de Boekenweek. Zo moest minister van BuZa Joseph Luns in 1969 op de knieën bij de nuntius van de paus met excuses over de expliciete versieringen van Metten Koornstra die de toen nog Stadsschouwburg had uitgedost als ‘Palais du Pape’. Er was altijd wel iets met Mulisch en Reve, Freek de Jonge is een regulier ontregelaar. En ach, die Beau van Erven Dorens die het met zijn kwade dronk in 2015 tot AT5-klassieker schopte (kijk Huub van der Lubbe eens superieur door het beeld schuiven!).

Dansen op de vulkaan 2

Maar is dat dan niet eng nu, zo’n Boekenbal, met zoveel mensen zo dicht op elkaar? Carnaval was nog in de buitenlucht. De CPNB houdt het op ‘spannend’. Want Boekenweekauteurs Ilja Leonard Pfeijffer en Marieke Lucas Rijneveld moeten de hele week op tournee en mogen dus niets te pakken krijgen. En meer schrijvers hebben optredens door het hele land. ILP zal zijn applaus komen halen en er meteen weer vandoor gaan. Genodigden met klachten wordt bij enige twijfel gevraagd een zelftest te doen of thuis te blijven. Maar de CPNB kan geen regels opleggen die er niet meer zijn.

Hottest ticket - jammer voor de town

Matthijs van Nieuwkerk sprak ooit van the hottest ticket in town. Een aantal jaren werd als pendant een Bal der Geweigerden georganiseerd waar iedereen gewoon binnen mocht. Escape, toch net iets meer plek dan ITA, zou twee keer gevuld kunnen worden, zoveel mensen staan er op de wachtlijst – ook BN’ers en influencers staan te trappelen. Voor wie niet naar binnen mag: op het Rembrandtplein bij Escape komt een grote boekenkast, waar je een blind date kunt hebben met een boek – dat maakt zich bekend met een contactadvertentie op de neutrale verpakking. En Spui25 viert zaterdag van 14.00 tot 16.00 uur de eerste liefde met het duo ILP/MLR in de Lutherse Kerk, entree: 10 euro.

Dansen op de vulkaan 3

De dresscode is, naar het Boekenweekthema eerste liefde, rozerood. Er is ‘levend theater vol liefde’ en naarmate de avond vordert zal de netwerkborrel overgaan in een rauwere ‘nachtclub van liefde’. Maar er is natuurlijk een ‘maar’: de oorlog in Oekraïne. De CPNB doneert namens het boekenvak 5 euro per Boekenbalbezoeker aan Giro555. En verweven door de avond zal op uiteenlopende manieren subtiel worden stilgestaan bij Oekraïne. CPNB-directeur Eveline Aendekerk: ‘Onze harten zijn ook bij de Oekraïners. Het is juist onder deze omstandigheden van het grootste belang om de vrijheid en het leven te vieren. Boeken spelen daarbij een belangrijke rol: de letteren als tegengif, uitermate geschikt om bruggen te slaan en je in de ander te verdiepen.’

Nog even die dresscode

Altijd een dingetje ja, die dresscode. Al gehoord van een mokkende auteur die er ‘echt niet’ aan mee gaat doen. Van een uitgever die in allerijl nog een roze haarclip heeft besteld maar misschien ook de verzamelde poëzie van Komrij in rozerode kaft als accessoire bij zich zal dragen. Een persvoorlichter die bij zijn smoking een rozerode strik kiest – en voor wie het vraagt zijn broekspijpen zal oplichten om zijn daarbij afgestemde sokken te tonen. Een publiciteitsmedewerker die fullblown in rood met roze hartjes zal aantreden. En de Schuimverslaggever die alleen een rozerood pochetje te lullig vindt, maar niet meer in zijn roze overhemd past. De coördinator boeken van deze krant houdt haar opties tot vanavond nog open: in geval van durf is er Een Jurk. Maar louter een rozerode toets – hakken, tasje – kan ook – want veilig zwart is natuurlijk veilig zwart.