Het blijft nog even lente in uitzonderlijk warme februari

Dat meldt Weeronline maandag. Ook na het weekend schijnt de zon uitbundig, en blijft de wind uit dan kan het woensdag zelfs 15 tot 19 graden worden.



Maar ook maandag kun je met een dikke trui prima het terras op. Zo warm als in het zuiden wordt het in Amsterdam niet, maar met 14 graden voelt het zeker als lente. Een temperatuur die we normaal gesproken pas zien eind april.



Code geel

Eind februari is het meestal maar een graad of 6, vorig jaar vroor het in deze periode nog flink en was een code geel afgegeven vanwege gladheid door sneeuwval. Overigens kan de temperatuur nu 's nachts ook gewoon dalen tot rond het vriespunt.



Na woensdag wordt het waarschijnlijk weer kouder en drijven donderdagmiddag vanuit het westen wolkenvelden binnen. Ook kan het vanaf dan wat gaan regenen.