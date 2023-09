Het beste van Het Parool deze zomer: deze 14 Amsterdamse verhalen mocht je niet missen

De scholen zijn weer begonnen en op de werkvloer is iedereen terug. Hoog tijd om even bij te lezen wat je hebt gemist in de zomer? Dit is een verzameling met de beste en belangrijkste Amsterdamse verhalen van Het Parool die tijdens de vakantieperiode zijn gepubliceerd.

1. Onderzoek: hoe verging het de pasgeboren baby die in 2021 werd gevonden in een vuilcontainer?

Begin 2021 werd een pasgeboren baby door haar ouders in een vuilcontainer in Holendrecht gegooid. Het Parool onderzocht hoe het dit meisje verder verging. Hoe baby ‘Naomi’ het middelpunt werd van hoogoplopende spanningen tussen pleegouders, biologische ouders en hulpverleningsinstanties. Lees het volledige verhaal.

2. Oud-medewerkers over het faillissement van VanMoof

De failliet verklaarde Amsterdamse fietsenfabrikant VanMoof ging met haperende e-bikes de markt op om investeerders tevreden te houden en nieuwe aan te trekken om te overleven, vertellen (voormalig) werknemers tegen Het Parool. ‘Er stonden zo veel fietsen die nog gerepareerd moesten worden dat het onmogelijk was om door de werkplaats te lopen.’ Lees het volledige verhaal.

3. Cultureel Amsterdam bruist, verhuist en verbouwt: wat gebeurt er allemaal en wat is nieuw?

Cultureel Amsterdam is volop in beweging. Op de achtergrond wordt gesproken, getimmerd en getekend rond nieuwe theaters, uitbreidingen van huidige musea en broedplaatsen in de stad. In aanloop naar het nieuwe culturele seizoen een greep uit de lijst met net geopende plekken, te verbouwen plekken én geplande nieuwe locaties. Lees het volledige verhaal.

4. Hoe IJburg jarenlang gebukt ging onder forse overlast hangjongeren

Bewoners en ondernemers rondom de Pampuslaan op IJburg gingen lang gebukt onder forse overlast van hangjongeren. Met cameratoezicht, huisbezoeken en een buurthuis lijkt het eindelijk de goede kant op te gaan. ‘We verveelden ons, het was corona. Wij konden nergens naartoe.’ Lees het volledige verhaal.

5. ‘Troosteloos’ Buikslotermeerplein ondergaat gigantische metamorfose

Het Buikslotermeerplein ondergaat de komende jaren een gigantische metamorfose. Aan de overkant verrijzen nieuwe torens terwijl het winkelcentrum hard werkt om aansluiting te vinden bij een nieuw publiek. Lees het volledige verhaal.

6. Dit zijn de 12 nieuwe Ajacieden van directeur Mislintat

Twaalf nieuwe spelers heeft Sven Mislintat, de technisch directeur van Ajax, bij elkaar gekocht. Alleen de naam Branco van den Boomen deed een belletje rinkelen bij de gemiddelde voetbalvolger. We stellen de spelers daarom even aan u voor. Lees het volledige verhaal.

7. Jimmy Schepers (2002-2023) was de sfeermaker die alle vrienden bij elkaar bracht – tot hij tegen de verkeerde aanliep op Solid Grooves

Jimmy Schepers was in zijn vriendengroep en de tapasbar van zijn ouders de gangmaker die zelden een feestje oversloeg. In mei werd hij doodgestoken op een housefestival in het Westelijk Havengebied. ‘Hij zou zelf nooit een vechtpartij beginnen.’ Lees het volledige verhaal.

8. Dit Amsterdamse hotel is de nachtmerrie van toeristen

Bedwantsen, schimmel, bloedvlekken. Het New Century Hotel heeft de slechtste reviews van alle hotels in Amsterdam – met afstand. Een Zwitsers stel kon nergens met hun klachten terecht en schakelde een Duits televisieprogramma in dat helpt bij oplichting. Lees het volledige verhaal.

9. Kinderombudsman Anne Martien van der Does: ‘In Amsterdam slapen kinderen in kelderboxen’

Als kinderombudsman zag Anne Martien van der Does (64) veel kinderen vermalen worden door de regels. Nu gaat ze met pensioen. ‘Ik kan eindeloos voorbeelden aandragen van hoe het systeem niet werkt, maar daarmee verandert dat systeem nog niet.’ Lees het volledige verhaal.

10. Hoe divers is de Amsterdamse kunstwereld? ‘Ja, er werken mensen van kleur hier – in de bediening en de schoonmaak’

Een afspiegeling van de stad, dat zou de kunst- en cultuursector in Amsterdam moeten zijn. Maar de werkelijkheid ziet er anders uit. Gaat het met de druk van cultuurwethouder Touria Meliani nu wel lukken? ‘Ik draai al dertig jaar mee en zie telkens hetzelfde gebeuren.’ Lees het volledige verhaal.

11. Relatiecoach Anne de Jong gaat na 2 jaar huwelijk samenwonen met Kluun: ‘Ik dacht: eens een vreemdganger, altijd een vreemdganger’

Relatiecoach Anne de Jong (52) wisselt in haar nieuwe boek Sorry, schatje anekdotes uit haar huwelijk met schrijver Kluun af met advies voor liefdevolle communicatie. Die was er niet altijd in het gebroken gezin waarin ze opgroeide. ‘Ik leerde vroeg om op mezelf te leunen. In de liefde is dat ook mijn strategie geweest.’ Lees het volledige verhaal.

12. Chain-Fa Chang (1958-2023), doodgestoken in Italië, maakte voor veel Amsterdamse jongeren het verschil

Bij de populaire Amsterdamse leerkracht Chain-Fa Chang (65) konden kinderen hun hart luchten en praten over hun problemen. ‘Meester Fa’, voormalig jongerenwerker, overleed vorige maand in zijn geliefde Italië. Zijn jongste zoon, die met psychische problemen kampt, wordt verdacht van het doodsteken van zijn vader. Lees het volledige verhaal.

13. Amsterdamse crimineel al in november gearresteerd voor plan moord of ontvoering Amalia: ‘Krankzinnig’

Amsterdammer Mohamad E. (40) blijkt al eind 2022 te zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van de moord op of het ontvoeren van kroonprinses Amalia. Hij noemt de beschuldigingen ‘krankzinnig en gestoord’. De wetenschap dat zij onder zware beveiliging leeft, ‘vreet aan hem’. Lees het volledige verhaal.

14. Ex-kunstdief Okkie Durham: ‘Die yuppen en expats van nu: hun leventjes zien er zo makkelijk uit’

Vroeger roofde Octave ‘Okkie’ Durham schilderijen uit het Van Gogh Museum, nu is hij uit het criminele leven. Hij mist vroeger, vertelt hij tegen interviewer Robert Vuijsje. ‘Het Amsterdam waar ik zo van hield, is er niet meer.’ Lees het volledige verhaal.