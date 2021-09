Het beste gebouw van 2021? Een Van der Valkhotel op de Zuidas

Volgens het juryrapport past het beste gebouw van 2021 ‘op de zakelijke Zuidas, terwijl het van binnen een aangename warmte uitstraalt’. Beeld Jan Bitter

Bij de naam ‘Van der Valk’ dacht de jury in eerste instantie aan ‘bakstenen gebouwen met een toekan-logo’. Maar het winnende gebouw geeft de naam van de bekende hotelketen een ‘nieuwe dimensie’, staat in het juryrapport. Het gebouw is gemaakt van beton, aluminium en glas en werd voltooid in 2020. Het ‘past op de zakelijke Zuidas, terwijl het van binnen een aangename warmte uitstraalt’. Het hotel is daarbij ook erg duurzaam en heeft het Breeam-certificaat ‘outstanding’ ontvangen.

De jury is enthousiast over de manier waarop architect Wiel Arets - een vriend van de familie Van der Valk - is omgegaan met de krappe, driehoekige kavel waarop het gebouw staat. ‘Daar waar hotels doorgaans tot op de laatste vierkante millimeter zijn voorbedacht, ziet de jury dat hier een ‘mooie dans’ is ontstaan tussen opdrachtgever en architect; er was ruimte om van elkaar te leren.’

Bekroning

Volgens Adriaan van der Valk, uitvoerder namens de familie, is de locatie op de Zuidas de ‘bekroning’ op de transformatie die het familiebedrijf de afgelopen vijftien tot twintig jaar heeft doorgemaakt: “Wie had er dertig jaar terug ooit gedacht dat we op de Zuidas zo’n iconisch gebouw zouden neerzetten.”

De krappe kavel waar het huzarenstukje van de hotelketen op staat, dwong ‘tot nadenken’, zegt Van der Valk: “Het levert onder meer hoeken op die bij een rechthoekig of vierkant gebouw niet ontstaan.”

“Wij zijn gewend te bouwen op twee hectaren naast de snelweg. Maar dit was 2600 vierkante meter, die we volledig van grens tot grens hebben bebouwd. Dat is toch echt heel speciaal.” Ook moest er een sloot verplaatst worden voordat er gebouwd kon worden. “Niemand had ooit verwacht dat hier een hotel zou kunnen komen.”

Ringweg A10

Het hotel zelf begint pas op de vijfde verdieping, waardoor gasten niet tegen de verhoogde ringweg A10 aankijken maar uitzicht over de stad krijgen: een ‘hotel with a view,’ stelt de jury. De onderste verdiepingen zijn parkeergarages, waarvan de loze hoeken zijn ingedeeld als atelierruimtes die gratis worden verhuurd aan creatieven. De jury noemt het een ‘feest’ om met je auto omhoog te rijden naar de parkeerruimte: ‘chique zonder franje’.

De nominatie is een opsteker voor de Zuidas, nadat onder meer ABN Amro en De Brauw Blackstone Westbroek, het grootste advocatenkantoor van Nederland, onlangs aankondigden te gaan verhuizen. Eerder liet ook APG al het kantorenwalhalla, dat de gemeente hoopt om te toveren tot een levendig woon-werkgebied, in de steek. Daar zouden onder meer de torenhoge huurprijzen een rol in spelen.