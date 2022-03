Het begon met een ‘ontvoering’: hoe de recherche ruim 2000 kilo zeer zuivere cocaïne kon onderscheppen

Wat begon in Osdorp met iets dat leek op een ontvoering, leidde de recherche naar een drugsbende die een loods in Voorschoten als distributiecentrum gebruikte. Meer dan 2000 kilo van de zuiverste cocaïne was de vangst. Straatwaarde: 150 miljoen euro.

Het is rond het middaguur van 4 november 2021 als groepjes gewapende mannen elkaar belagen in de parkeergarage van een appartementencomplex aan de Baden Powellweg in Amsterdam-Osdorp. Een vrouw die bij haar auto bezig is, denkt te zien dat een man in een busje wordt getrokken. Ze slaat alarm bij de politie over een mogelijke ontvoering. Er is ook een Mini Cooper bij betrokken.

Agenten zijn snel ter plaatse, met in hun kielzog de recherche. De mannen zijn al weg. De camerabeelden wijzen uit dat van een ontvoering weliswaar geen sprake is, maar wel van bewapende mannen die zich langs het toegangshek van de parkeergarage wurmen, in een kennelijke poging de groep met het busje te overvallen. Als een van de doelwitten een vuurwapen trekt, vluchten de indringers.

Buiten krijgt een van de mannen die bij het busje hoort klappen. Het lijkt een wonder dat niet is geschoten.

Scherpe camerabeelden

Beide groepjes van vier of vijf mannen verdwijnen uit het zicht. Getuigen geven het kenteken van de Mini. Dat van het busje is op de scherpe camerabeelden te zien. De politie zet de kentekens in het systeem van ‘slimme’ ANPR-verkeerscamera’s (Automatic Number Plate Recognition), die op belangrijke wegen kentekens registreren.

Dat levert al snel een hit op. Het busje rijdt op de Ring A10 bij de Coentunnel, richting Amsterdam-Noord. Een observatieteam treft het voertuig in Noord, net op het moment dat een taxi zich erbij voegt en het groepje opsplitst. Het is geen willekeurige taxi; hij staat op naam van de eigenaar van de Mini. Arrestatieteams houden het busje aan in Noord en de taxi in Zuidoost. De bestuurders van de bus en de taxi zijn Marokkanen, hun drie passagiers Albanezen. Een van de mannen in de taxi heeft een vuurwapen.

Big shoppers in een wasmachine

Via de vereniging van eigenaren achterhaalt de recherche welk appartement aan de Baden Powellweg hoort bij de tag waarmee de mannen van het busje de parkeergarage hebben geopend. In die flat liggen 68 blokken cocaïne van elk ruwweg een kilo, plus telefoons waarop dna van enkele verdachten zit. Op camerabeelden van de parkeergarage is ook te zien dat eerder op de dag ook al een busje was gearriveerd, maar dat was te hoog om naar binnen te kunnen rijden. De busjes waren gehuurd door twee verschillende personen.

Toen de taxi in Zuidoost werd aangehouden, opende de tag die in de auto werd gevonden net een garagedeur aan de Anna Blamansingel – vlak bij de Johan Cruijff Arena. In het bijbehorende appartement liggen een vuurwapen en spullen om drugs mee te verwerken, zoals vacuümmachines. Andere verdachten zijn te herleiden naar een pand aan het Banneplein in Noord, waar ook drugsgerelateerde spullen liggen, en het luxe appartementencomplex Parkrand aan de Doctor H. Colijnstraat in Geuzenveld. In die flat treft de politie tijdens een inval op 9 november nog een Albanees, va­cu­meer­ma­chi­nes en 17 pas gewassen big shoppers van de Lidl in de wasmachine.

Daags voor de inval registreerden bewakingscamera’s hoe mannen tot vijf keer toe een kennelijk loodzwaar, nauwelijks te tillen karretje de lift uitreden. Dikke kans dat het de cocaïne betrof.

Uiteindelijk krijgt de recherche een loods in Voorschoten in beeld, net onder Leiden, waarin een autobedrijf is gevestigd. Dat is via een holding eigendom van de 32-jarige Georgiër Lewani K. (32) uit Den Haag. De loods ligt op een bedrijventerrein dat is voorzien van uitstekende beveiligingscamera’s.

Die filmden dat op 3 november, daags voor het incident in Osdorp, een vrachtwagen buiten kantooruren achteruit die loods inreed. Met moeite, want het paste maar net. Een half uur later kwam de wagen weer naar buiten, nadat kennelijk een vracht bananen was gelost – zo bleek uit de dozen die de recherche later zou aantreffen. De volgende ochtend heel vroeg reed een stoet busjes af en aan – inclusief de twee busjes die de recherche inmiddels in beeld had, én een derde. Twee van die busjes – met professionele verborgen ruimtes – zijn te herleiden naar twee Marokkaanse broers uit ’t Gooi.

Meer dan 2000 kilo cocaïne

Uit telefoongegevens van verdachten blijkt dat alledrie de busjes op 4 november naar Amsterdam reden, met een tussenstop in Den Haag. Onderlinge communicatie toont hoe ze toen drie partijen van 600 kilo cocaïne naar de stashhuizen in Amsterdam, en één partij van 260 kilo naar Den Haag brachten. Een Volkswagen Polo escorteerde de busjes vanuit de loods naar Amsterdam. De totale partij moet nog (veel) groter zijn geweest, want er zijn ook busjes op de beelden te zien die spoorloos zijn verdwenen.

Sommige verdachten hebben een strafblad voor witwassen of drugshandel, maar dat staat niet in verhouding tot de drugshandel waarvan ze nu worden verdacht. De voertuigen staan veelal op naam van vrouwen. Bij de Albanezen wordt weinig aangetroffen, wat past in het beeld dat zij hun drugsgeld zo snel mogelijk naar Albanië (laten) verkassen.

Uit het onderzoek rijst het beeld dat een nieuw transport aanstaande is. Tijdens het onderzoek plaatst de recherche observatieapparatuur en houdt de loods live in de gaten. Op 8 december is het raak. Een vrachtwagen met container schuift achteruit, weer met moeite, de loods in en wordt leeggehaald.

Van afstand ziet de politie vijf mannen, naar later zal blijken 800, dozen uitladen. De deklading zijn hazelnoten uit Bolivia. Uiteindelijk zal blijken dat er in 100 dozen cocaïne zit. Een arrestatieteam valt binnen als ze zo’n beetje met hun handen in de drugs zitten. Het blijkt te gaan om meer dan 2000 kilo pure, zeer zuivere cocaïne, met een straatwaarde die de politie schat op 150 miljoen euro. In de loods staan forse dozen met steeds 75 big shoppers van de Lidl.

Inmiddels zijn zo veertien verdachten gearresteerd, van wie vijf worden verdacht van het invoeren van de cocaïne vanuit België – waar de vrachtwagens uit de haven van Antwerpen kwamen. De 9 overige verdachten wordt vervoer en het voorhanden hebben van cocaïne verweten. Twee verdachten zijn inmiddels op vrije voeten. De gebruikte appartementen zijn dichtgetimmerd op last van burgemeester Femke Halsema. Die waren gehuurd door de Albanezen.

Sleutelrollen

De eerstgenoemde ‘taxichauffeur’ en de Georgische huurder van de loods in Voorschoten lijken sleutelrollen te spelen in de groepering die het transport verzorgde. Informatie uit de smartphone die in de middenconsole van de ‘taxi’ is gevonden, lijkt dat te onderbouwen. Bij de ‘taxichauffeur’ is 30.000 euro in huis aangetroffen. Na de confrontatie op 4 november bespraken de verdachten dat het allemaal maar net goed was gegaan met die poging tot beroving – wat ze er dus niet van weerhoudt hun bezigheden op volle kracht voort te zetten.

Hun werkwijze past in het patroon dat de opsporingsdiensten vaker zien in de drugsdistributie. Vrachtwagens rijden naar anonieme loodsen op onopvallende bedrijventerreinen, stashes en werkplaatsen worden ondergebracht in moderne appartementencomplexen met inpandige parkeergarages. Betrokkenen rijden er onopvallend en veilig in en uit – met tags die de poorten automatisch openen. Ze gaan met de drugs in de weer temidden van bewoners die druk zijn met hun eigen levens. Ook nu weer vertelden buren desgevraagd dat ze al wel hun bedenkingen hadden bij de mannen ‘die met blokken aan het sjouwen waren’, maar niemand had de aanvechting de politie te bellen.

Meerdere verdachten ontkennen dat ze wisten wat er in de dozen met cocaïne zat.