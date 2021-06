Het begint in de stad zowaar op een EK te lijken

Oostenrijkse supporters op de Wallen: ‘Wir singen rot, wir singen weiß, wir sind rot-weiß Österreich.’ Beeld Joris van Gennip

Op Centraal Station is geen mens in rood-wit te zien. Het is halverwege de middag, je zou toch verwachten dat de Oostenrijkse supporters nu langzaam binnendruppelen voor de wedstrijd donderdagvanavond tegen Nederland.

Wel al flink wat plukjes oranjevolk gekleed in boxershorts en jurken van die kleur.

Linea recta naar de Old Sailor dan maar. Het moet raar lopen als de Oostenrijker die de moeite neemt voor een enkel potje helemaal naar Amsterdam af te reizen, niet eerst even gaat indrinken op de Wallen.

Ze hebben tweeduizend kaartjes gekregen, voor het hele land. Als je dan een van de gelukkigen bent, heb je best wel een pilsje verdiend.

Op het bruggetje over de Oudezijds Achterburgwal heeft iemand een oranje rookbom afgestoken. Prima sfeertje, maar daar komen we niet voor.

Voor internationale voetbalwedstrijden is het traditioneel verzamelen bij café Old Sailor. En kijk aan, in Oostenrijk hebben ze ook Google: het terras zit voor zeker een kwart gevuld met rood-witten. De rest is oranje.

Een en al gezelligheid.

Nix passiert!

Vier Oostenrijkers zitten aan een wankel houten tafeltjes vol glazen bier, pal aan de rand van de gracht. Letten de mannen wel een beetje op?

Een man antwoordt iets dat op Duits lijkt; Oostenrijkers zijn de Limburgers van Duitsland. Het klinkt als: “Zsjex Zjtund! Nix passiert!”

De man heet Hannes en het lijkt erop dat ze al zes uur aan het bier zitten en dat tot nu toe alles goed gaat.

Ze komen uit Amstetten en vliegen vrijdag weer terug. Die vaccinatietoestand nemen ze voor lief. Jürgen: “We zijn allemaal gevaccineerd, maar we moeten straks toch nog laten testen.”

Als je het een paar keer vraagt, wordt zo’n citaat best duidelijk, vooral omdat Jürgen tijdens ‘straks nog moeten testen’ de beweging maakt van een stokje in de keel. Ook ‘allemaal gevaccineerd’ is een makkie bij Pictionary.

Geit-man

Drie rood-witte mannen met een voetbalsupportersbuikje nemen een selfie op een brug. Een ander groepje zingt ‘Wir singen rot, wir singen weiß, wir sind rot-weiß Österreich’. Dat rijmt zelfs in dat malle taaltje niet, maar goed.

Overal op de Wallen en de Nieuwmarkt zitten tafeltjes vol rood-witten aan het bier of – iets slimmer – ze eten een hapje. Het begint hier zowaar op een EK te lijken.

Een paar zingen ‘Wir sind Anton aus Tirol.’ Dat had dan ook weer niet gehoeven.

Een groepje loopt voorbij, waaronder een man verkleed met een geit om zijn middel. Ze lopen poolclub Black Tiger Bar binnen, de pers er snel achteraan.

Aan de bar blijkt de geit-man even naar het toilet. Dat duurt dus een tijdje.

Daar is Patrick, ook al uit Amstetten. Op de stelling dat dus niet alleen Holländer zich zo blöt verkleden, antwoordt hij dingen als ‘coole Geste’, ‘Zeigenbock’ en ‘Berg-Söhne’.

Twee agenten patrouilleren over de Oudezijds Achterburgwal. Een tafel Oostenrijkers, op de maat van Het is stil aan de overkant, begint meteen te zingen: “Hoeraaaa, die Politzei ist da!” (4x)

Het is inderdaad een catchy tekst en het oranje deel van het terras haakt meteen vrolijk in.

Uitstekend EK-sfeertje.