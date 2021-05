Het beeld in megaproces Himalaya: een reeks conflicten waarin zóveel bloed vloeide

De politie heeft de omgeving afgezet in Amstelveen na de moord op crimineel Gwenette Martha in mei 2014. Beeld anp

Een gordiaanse knoop. Zo zag de Amsterdamse onderwereld er in de jaren 2013 tot 2017 uit. In het grote strafproces tegen een aantal verdachten die vroeger tot de groep van de in 2014 geliquideerde crimineel Gwenette Martha behoorden, werd donderdag en vrijdag weer eens duidelijk hoe groot de paranoia en argwaan binnen het hoofdstedelijke criminele milieu in die dagen was.

Jeugdvriend

Aanvankelijk was het conflict nog betrekkelijk overzichtelijk. Gwenette Martha had ruzie met zijn jeugdvriend en voormalige zakenpartner Houssine Aït S. De groepen rond beide mannen stonden elkaar gewapenderhand naar het leven. De ene liquidatie lokte de andere uit.

Na de moord op Martha viel diens groep in twee groeperingen uiteen. Het ene clubje hing rond Najib Himmich, ‘Ziggy’, die inmiddels al jaren spoorloos is. Het andere groepje bestond uit Dennis ‘Demies’ Mongen en diens getrouwen. Die groep vond later aansluiting bij Rico ‘de Chileen’ R., zo hield de rechter voor.

Uit de berg onderschepte, aanvankelijk versleutelde PGP-berichten (Pretty Good Privacy) rijst het beeld dat Himmich dubbelspel speelde en de liquidatie van Gwenette Martha uitlokte. Dat wist zijn groep echter niet in 2014.

‘In de hol van de leeuwen’

Dat de moord op Martha nieuw geweld aanjoeg, is zonneklaar. Angstige leden uit zijn groep stelden een ‘to-dolijstje’ op met daarop af te schieten doelwitten. Een van hen was Omar Lkhorf, een familielid van Houssine Ait S. Lkhorf is inmiddels tot levenslang veroordeeld voor het aanjagen van liquidaties.

Tot in Zuid-Amerika vonden aanslagen plaats. Er was een afrekening in Suriname. In Panama werd een jongen uit De Pijp doodgeschoten. Uit de PGP-berichten: ‘We zaten gewoon in de hol van de leeuwen. We zaten gewoon in de restaurant. En ze hebben ons gevuurd.’

‘Wat krijgt de driver voor een veegje?’

De onderlinge berichten schetsen voor de zoveelste keer met welk gemak over leven en dood werd beschikt, en hoe een moord als een klusje werd gezien.

‘Wat krijgt de driver voor een veegje?’ (Wat krijgt de bestuurder van de vluchtauto bij een liquidatie?) luidt een bericht. Een volgende: ‘Ik heb een keer 25 en een keer 30 gegeven (voor) alleen rijden niks anders. De hitte kreeg toen 75’. (De bedragen moeten met duizend worden vermenigvuldigd.)

‘Het leven van een driver is zo simpel: “De straat uitrijden, die waggie in de hens en overstappen.”’

Het is exact het patroon dat we na zoveel liquidaties zagen. De verdachten hadden er weer weinig over te zeggen.

Op 25 mei houden de officieren van justitie hun requisitoir.