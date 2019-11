Het Arenagebied als proeftuin: digitaal de massa leiden

Als bezoekers de QR-code scannen, krijgen ze te zien welke ingang ze moeten nemen. Beeld Lin Woldendorp

Dinsdagavond worden alle mogelijkheden die de techniek biedt, ingezet om de bezoekersstromen in goede banen te leiden. Allemaal vooruitlopend op het EK-voetbal van volgend jaar.

Het Arenagebied is de proeftuin voor digitale toepassingen, die onder meer zijn gebaseerd op 5G mobiel internet dat op termijn in heel Nederland beschikbaar komt. Die toepassingen moeten het zowel de bezoekers naar de zin maken, als stadion, politie en gemeente helpen de massa mensen in goede banen te leiden − en eventueel in te grijpen als er iets mis gaat.

Het begint met een tegenvaller. Zeven bussen vol Oranjefans zijn niet aangemeld voor de schaarse busparkeerruimte rondom de Johan Cruijff Arena. Uitwijkmogelijkheden zijn er nauwelijks. Op sportpark De Toekomst is ook een evenement en ligt de parkeerplaats half open. “We gaan met Endemol bellen,” zegt mobiliteitsmanager Maurits van Hövell van de Arena, “of zij misschien ruimte hebben.”

D-Day

Het is D-Day in het Arenagebied. Niet alleen zit het stadion vol met ruim 55.000 voetbalfans die Oranje naar het EK zingen, in de Ziggo Dome gaan om zeven uur de deuren open voor vijftienduizend bezoekers van Volbeat en in concertzaal Afas Live staan vijfduizend fans van Vampire Weekend.

Op een kaart is te zien welke ingang bezoekers moeten nemen. Beeld Lin Woldendorp

Vanuit het Operationeel Mobiliteitscentrum (OMC) in de catacomben van de Arena wordt die stroom bezoekers minutieus in de gaten gehouden. Vanuit alle hoeken en gaten in en om het stadion komt digitale informatie binnen. Dat schetst een beeld van een steeds grotere mensenmassa. Onzichtbaar is er een virtuele grens rond het stadion getrokken. Daarbinnen wordt met camera’s, sensoren en draadloze netwerken de menigte gevolgd. Maar ook informatie van de kassa’s in de Arena, de camerabeelden, berichten op sociale media, verkeer en vervoer en parkeergarages wordt meegenomen.

Met voetbalfans, concertgangers, voorbijgangers, winkelend publiek en bioscoopbezoekers wordt het snel bomvol op de Arenaboulevard. Alles loopt nog door, maar aan de hand van de stroom gegevens kunnen bezoekers gericht uit de drukte geholpen worden. Dat ziet ook de NS-vertegenwoordiger in het OMC. Telsensoren in de stationshal en van partner Prorail op de perrons hebben om zes uur al 9000 bezoekers via station Bijlmer Arena geteld. “Dat is vroeg,” zegt de coördinator Van Hövell, “heel erg vroeg.”

Proeftuinen

Het is de avond van proeftuinen. KNVB beproeft bij de interland digitale tickets, die pas vlakbij het stadion worden geactiveerd zodat zwarthandel kan worden uitgebannen. Sommige fans kunnen delen van de wedstrijd op de smartphone meebeleven. En een aantal stewards loopt rond met een riem vol metertjes, die in de gaten houdt hoe het met de supporters gaat. “We kunnen zelfs zien dat iemand valt, zodat we weten dat er iets aan de hand is.”

Ook zijn er plannen om toezichthouders van bodycams te voorzien die desgewenst live beelden streamen via het 5G-netwerk. Zo wordt het zelfs mogelijk dat beelden van calamiteiten live naar agenten of beveiligers worden gestuurd. “Stel dat het op een bepaalde plek te druk wordt, dan kan de massa naar elders worden geleid. Of we kunnen direct aan een agent laten zien welke route een tasjesdief heeft genomen.” Dinsdagavond is het voor zulke nieuwlichterij nog te vroeg.

Op deze EK-avond wordt ook de digitale smartphonekaart van het Arenagebied beproefd die door het Amsterdamse Wizzymaps is gemaakt. Bezoekers kunnen er op elk moment zien waar het druk is, hoe lang de wachtrijen bij hun toegangspoort zijn en of er nog tijd is om een biertje te pakken, of dat de bestelling beter kan blijven staan omdat anders de wedstrijdaanvang wordt gemist.

Pijnpunten

Het gaat hard. Parkeerterrein P1 zit al vol. P3 volgt snel. Op de filekaart in het OMC is te zien waar de pijnpunten zitten. De verkeersdienst van de gemeente Amsterdam, die ook is aangeschoven, kan tot op kruispunt en stoplicht de verkeersstroom beïnvloeden, mocht dat nodig zijn. Dezelfde informatie wordt ook gebruikt door het sociale mediateam dat vragen op Twitter beantwoordt en direct parkeerkaarten toekent.

Ook het operationeel mobiliteitscentrum van de Arena loopt snel vol. Er is iemand van de NS, een vertegenwoordiger van de parkeeruitbaters, stadsdeel Zuidoost en ook de politie schuift later op de vooravond aan, op het moment dat de Oranje-spelersbus arriveert. Er is zelfs een hotline met een sleepdienst, die bij ongelukjes op de weg razendsnel kan ingrijpen.

Op de beeldschermen in het OMC zijn bezoekerspieken en -dalen te zien en camerabeelden van een volle, maar nog bewegende Arenaboulevard, en lange rijen voor de toegangsdeuren van de Ziggo Dome. Bij Ajaxwedstrijden is zelfs te zien of seizoenkaarthouders al onderweg zijn.

Kinderziektes

Kinderziektes zijn er ook. Zo zijn de QR-codes die Wizzymaps rond de Arena heeft neergezet in het donker moeilijk te zien. En vraagt NS of er deze keer op alle schermen een boodschap te zien kan zijn waarop staat dat het station bij grote drukte eventjes wordt afgesloten. “Mensen worden daar anders onrustig van.”

Er wordt bij voorbaat al een bezoekersinfarct voorspeld in de late avond omdat de tijden waarop in beide concertzalen de muziek is afgelopen en de Arena leegloopt, elkaar overlappen. “Goed nieuws, Afas meldt dat ze al om half elf klaar kunnen zijn. Laten we hopen op iets van spreiding.” Het streven is het Arenagebied in vijf kwartier leeg te hebben. Dat mag ook wel, want om twaalf uur ‘s avonds gaat snelweg A4 voor groot onderhoud dicht.

Op avonden als deze − maar onlangs ook tijdens het AMF in de Arena − wordt zoveel geanonimiseerde data verzameld, dat met kunstmatige intelligentie steeds uitgebreidere scenario’s geschreven kunnen worden om de bezoekersstromen beter te kunnen begeleiden.

De digitale toren van Babel loopt vooruit op het EK 2020, waarvan vier wedstrijden in de Arena worden afgewerkt en zeker 200.000 bezoekers in het gebeid worden verwacht. “Elk EK-stadion doet het op zijn manier,” zegt mobiliteitsmanager Van Hövell van de Arena, “maar wij zijn wel het eerst met digitale toepassingen en onderlinge samenwerking.”