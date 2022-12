Het Amsterdamse vuurwerkverbod uitgelegd: kopen mag wel, afsteken niet

Onder andere op het Museumplein en bij de A’dam Toren worden professionele vuurwerkshows georganiseerd. Beeld Getty Images

Mag ik nog vuurwerk afsteken?

Nee, in principe niet, tenzij het kindervuurwerk is. Dus trektouwtjes, sterretjes en knalerwten mogen wel nog – het hele jaar door zelfs. Maar knal- en siervuurwerk zijn een heel ander verhaal. Sinds 2020 zijn vuurpijlen en knalvuurwerk in heel Nederland verboden. Sinds vorig jaar mag je in Amsterdam ook geen siervuurwerk, zoals fonteinen en cakes, meer afsteken. In Amsterdam geldt, net als in elf andere gemeentes, nu namelijk een zogenoemd afsteekverbod. Al het siervuurwerk is daardoor altijd – dus ook rond oud en nieuw – illegaal en dus strafbaar. Het kopen van siervuurwerk is in de dagen voor oud en nieuw overigens wel weer toegestaan, óók in Amsterdam.

Het is wel mogelijk om een professionele vuurwerkdeskundige in te schakelen om siervuurwerk af te steken. Daarvoor is goedkeuring van de gemeente wel noodzakelijk. De boete voor wie illegaal vuurwerk afsteekt zonder toestemming begint bij honderd euro.

Waarom mag ik wel nog siervuurwerk kopen, maar het niet afsteken?

Door het verschil in de landelijke en lokale wet- en regelgeving is het voor de gemeente Amsterdam niet mogelijk om de verkoop van vuurwerk te verbieden. Een afsteekverbod is wettelijk gezien de meest drastische maatregel die de gemeente momenteel kan nemen. Een algeheel vuurwerkverbod zal vanuit Den Haag moeten komen. Eerder dit jaar kwam een wetsvoorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren om een landelijk afsteekverbod in te stellen niet door de Tweede Kamer.

Waarom ging Amsterdam over tot een afsteekverbod?

De directe aanleiding van het afsteekverbod waren de vele incidenten tijdens de jaarwisseling van 2019-2020, maar in de jaren daarvoor ging het ook al steeds vaker mis. Waar in 2015-2016 nog ‘maar’ 26 vuurwerkslachtoffers naar het ziekenhuis moesten, lag dat aantal in 2019-2020 op 46. Bovendien nam ook vuurwerkgerelateerd geweld tegen politieagenten en hulpdiensten tijdens de jaarwisseling toe.

Na een enquête onder Amsterdammers, waarin 80 procent van de respondenten aangaf het belangrijk te vinden dat vuurwerkoverlast tijdens de jaarwisseling zou worden teruggedrongen, besloot de gemeente Amsterdam in 2020 een afsteekverbod in te voeren. Dat ging vorig jaar in werking.

De afgelopen tijd, bijvoorbeeld na afloop van wedstrijden van het WK-voetbal, is gebleken dat het vuurwerkverbod moeilijk na te leven is. Gaat de politie het afsteekverbod rond oud en nieuw streng handhaven?

Het korte antwoord is: nee. Hoewel het afsteken van vuurwerk verboden is, geeft de politie aan dat ze niet de middelen heeft om op elke melding van illegaal afgestoken vuurwerk af te gaan. Het handhaven van de openbare orde en het ondersteunen van hulpdiensten heeft voor de politie voorrang op het handhaven van het afsteekverbod. “Het ligt aan de ernst van het incident of we ergens op af gaan of niet,” aldus een woordvoerder van de politie. “We moeten praktisch zijn en het doen met de mensen die we hebben.”

Waar kun je wel legaal vuurwerk kijken tijdens de jaarwisseling?

Op het Museumplein organiseert de gemeente vanaf elf uur ’s avonds ‘Amsterdam telt af naar 2023’ een gratis licht- en vuurwerkshow met, volgens de gemeente, de grootste aftelklok ter wereld. Ook is er bij de A’dam Toren een vuurwerkshow. Vanaf de NSDM-werf, de Van der Pekbuurt en de kades van het IJ heb je daarop het beste uitzicht. Ook in Weesp en Osdorp vinden openbare shows plaats, bij De Kom en De Polderheuvel.

Daarnaast zijn in verschillende buurten jongerenfeesten van MidwinterMokum en keert in Floradorp in Amsterdam-Noord – na twee jaar afwezigheid door coronamaatregelen – het traditionele oudejaarsvuur terug.

