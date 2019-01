Het Amsterdamse Proeflokaal in Zuid is failliet

Het restaurant werd eind 2016 opgericht met behulp van bijna 400 investeerders die via de Crowdfunding-website Collin gezamenlijk 7 ton ophoestten. Het is nog niet duidelijk of zij hun inleg terugkrijgen, zegt een woordvoerder van Collin Crowdfund.



Het restaurant is sinds 29 januari gesloten, de dag waarop het failliet werd verklaard. Peter Klok en het echtpaar Jan en Renate Semeins waren de uitbaters van Het Amsterdam Proeflokaal.



Megarestaurant

Het Amsterdams Proeflokaal beslaat 1800 vierkante meter en biedt ruimte aan 1000 eters. In het restaurant was onder andere een seafoodbar, een bier- en wijnproeverij en een 'food' experience', waar bezoekers een film kijken over de stad sinds 1928 die op tafel wordt geprojecteerd.



Het restaurant was daarnaast een opleidingsplek voor ROC-studenten en shirtsponsor van het zaterdagteam Heren 1 van voetbalclub Swift.



De website van het restaurant is offline gehaald en bij Het Amsterdams Proeflokaal nam niemand de telefoon op. Het is niet bekend of het restaurant een doorstart maakt onder een nieuwe eigenaar, of dat de stekker er definitief wordt uitgetrokken.



