Het Amsterdamse ov heeft nu ook zijn eigen ‘reisdichter’: ‘Ze mag zeker nog eens meerijden’

Sinds 1 november is Amsterdam de eerste stad met een eigen ‘reisdichter’. Roziena Salihu (28) is het gezicht van een campagne van het GVB over verbinding. ‘Mooi gesproken, dat mag je vaker doen.’

Het is niet makkelijk om rond lunchtijd de aandacht op te eisen op het drukke Station Zuid. Met een flinke dosis gezonde spanning stapt Roziena Salihu dinsdagmiddag dan ook op een krukje op het Gustav Mahlerplein en begint haar voordracht: “Onze stad kleurt opnieuw oranje, bruin en geel. En zo vertellen de bladeren, de plassen water op de straten, het verhaal van onze stad.” Een paar reizigers blijven nieuwsgierig staan, anderen hebben alleen het halen van hun trein voor ogen en lopen door.

Salihu is de nieuwe ‘reisdichter’ van het GVB. Tijdens de onthulling van de speciaal bestickerde ‘Reisdichtertram’ in de tramremise aan de Havenstraat eerder die ochtend legt algemeen directeur Claudia Zuiderwijk de gedachte achter de nieuwe campagne van het vervoersbedrijf uit.

Zuiderwijk: “Het openbaar vervoer is meer dan van naar A naar B reizen, het heeft een belangrijke waarde voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad. Maar waar we het nooit over hebben is de ontmoetings- en verbindingskant. Met deze campagne brengen we een ode aan onze onze reizigers en medewerkers. ”

Rustmoment

In haar speciaal voor het GVB geschreven spoken word verwoordt Roziena Salihu naar eigen zeggen ‘die kleine momentjes in het ov waarin je voelt dat we één stad zijn’. Salihu: “Van die momentjes dat de chauffeur een grapje maakt of je vrolijk begroet.”

Salihu is een bekende naam in de Amsterdamse spokenwordscene. Eerder werkte ze mee aan projecten van het Amsterdam Museum en Nationale Opera & Ballet. Dinsdagmiddag trok ze door de stad om haar eerste woordkunstwerk voor het GVB in verschillende stations, trams, metro’s en pontjes ten gehore te brengen.

Rosa Weekers (29), onderweg om de trein naar Rotterdam te pakken, luistert op het Gustav Mahlerplein geboeid naar Salihu. “Het was even een fijn rustmoment hier, waar continu heel veel hectiek is. Reizen is voor mij sowieso een rustmoment. Vaak zit ik in m’n eigen bubbel, maar soms doe ik stiekem m’n oortjes uit om naar andermans gesprekken te luisteren.”

Olifantshuid

De reisdichter trekt dinsdag de hele stad door. Vanaf station Zuid pakt ze metro 51 richting Centraal Station, waar ze het hokje van de bestuurder in mag om haar verhaal door de microfoon voor te dragen. Een ietwat krakkemikkige intercom gooit helaas roet in het eten.

Ze waagt nog een poging, dit keer in tram 12 vanaf Amstelstation. Daar geeft tramconducteur Robert Plein (57) met alle liefde zijn plekje achter de servicebalie op aan Salihu, die haar verhaal door de microfoon doet. Bijna alle passagiers kijken verbaasd op van hun schermpjes en na afloop volgt een luid applaus. “Mooi gesproken, dat mag je wel vaker doen,” zegt een uitstappende mevrouw.

Ook tramconducteur Plein is blij met de komst van de reisdichter. Hij werkt al 25 jaar met plezier bij het GVB en heeft de reizigers door de jaren heen zien veranderen. “Mensen gaan zitten met oordoppen in en de telefoon in de hand en zien mij niet zitten,” zegt Plein. “Ik probeer wel een praatje aan te knopen. Sommigen vinden dat leuk, anderen niet. Je moet echt een olifantshuid hebben voor dit werk en het vooral ook zelf gezellig maken. ”

Sociale functie

Volgens Plein is er na de coronapandemie een hoop veranderd, ook in de houding van de reizigers. “Voor corona waren mensen totaal anders. Nu ziet, respecteert en waardeert men elkaar minder.” Hij juicht de nieuwe campagne daarom toe. “Je mag zeker nog eens meerijden,” zegt hij lachend tegen Salihu.

Hoewel ‘verbinding’ na twee coronajaren vol sociale ongemakken en praktische moeilijkheden in het ov een belangrijk thema is geworden, vormt het niet de directe aanleiding van de campagne, aldus GVB-directeur Zuiderwijk. “We leven in een woelige tijd die zich kenmerkt door polarisatie, minder tolerantie en vereenzaming, vooral in grote steden. Dat maakte bij ons het gevoel los dat juist de sociale functie van het ov belangrijk is te benadrukken.”

De reisdichter gaat het komende jaar nog een aantal keer het Amsterdamse ov in om haar spoken word ten gehore te brengen. Salihu: “Verbinding in je eigen homogene bubbel is niet zo moeilijk, maar omdat we in een stad met zoveel verschillende mensen wonen, is het goed op zoek te gaan naar de waarden die ons samen mens maken.”