Het Amsterdam van componist en dirigent Martin Fondse

Martin Fondse (55) is sinds vorig jaar Componist des Vaderlands. Hij verlaat de Staatsliedenbuurt alleen om te sporten en eet graag een spinaziepannenkoek bij Bakkerij Mediterrane. ‘In Amsterdam doe je er verstandig aan de ratten te omarmen.’

Theater

“De Roode Bioscoop op het Haarlemmerplein. Een klein theater is erg belangrijk voor beginnende artiesten. De jonge theatermaker heeft zo’n broedplaats nodig om te experimenteren en te spelen. De bioscoop fungeert ook als een ontmoetingsplek voor mensen uit de buurt en heeft een heel divers publiek. Zelf speel ik daar af en toe, maar ook in mijn vrije tijd kom ik er veel.”

De Roode Bioscoop. Beeld Sophie Saddington

Park

“Met twee minuten lopen ben ik in mijn ontzettend grote tuin beland: het Westerpark. Helaas is het de laatste jaren meer een soort pretpark geworden, een echt evenementenpark. Toen ik een tijdje in Oost woonde, heb ik het Flevopark ontdekt. Een prettig park, want je hebt er uitzicht over het Nieuwe Diep, waar je – vorig jaar althans – geweldig op kunt schaatsen.”

Mijn buurt

“Mijn Amsterdam is vooral de buurt waar ik woon, de Staatsliedenbuurt. Van koffietentjes en restaurants tot theaterzaaltjes: binnen een straal van vijfhonderd meter vind ik daar alles wat ik nodig heb. Mijn buurt voelt als een klein dorp waarbinnen mijn leven zich manifesteert. Ik ga niet meer ergens anders in Amsterdam wonen. Dat is totaal onnodig.”

Bakkerij

“Het liefst ontbijt ik bij de Marokkaanse Bakkerij Mediterrane op de Haarlemmerdijk. Heel Amsterdam komt op deze plek samen. Het maakt hier niet uit wat je leeftijd, etnische afkomst of beroep is. Een fotograaf is jaren geleden begonnen portretten van vaste klanten te maken, en heeft deze in de bakkerij opgehangen. Zo weerspiegelen de muren de diversiteit van de klantenkring. Ook ik ben ooit door hem gefotografeerd. De heerlijke spinaziepannenkoek is een aanrader. Daarnaast hebben ze hele goede muntthee.”

De spinaziepannenkoek bij Bakkerij Mediterrane. Beeld Sophie Saddington

Favoriet vervoersmiddel

“Tegenwoordig lijkt het alsof iedereen in Amsterdam een elektrische fiets heeft. Zelf heb ik nog een ‘gewone’ fiets, maar toch wandel ik het liefst. Het is gezond en je ziet veel van de stad. Je maakt meer deel uit van de omgeving. Als je een beetje fit bent, kun je heel veel te voet doen.”

Dieren

“Rondom mijn woonboot krijg ik dagelijks te maken met verschillende soorten dieren. Het zijn mijn buren, mijn vrienden. Zo mag ik vaak genieten van de futen, nijlganzen, zwanen en meerkoeten. En de ratten mogen natuurlijk niet worden vergeten. In Amsterdam, en zeker als je op het water woont, doe je er verstandig aan de ratten te omarmen. Die zijn er nou eenmaal.”

Mooi van lelijkheid

“De Haarlemmerpoort, ook wel de ‘Arc de Triomphe’ van Amsterdam. Er zit weinig fantasie in dat vierkante ding. Maar soms is lelijkheid best waardevol, want dan moet je naar schoonheid zoeken. Loop er onderdoor, kijk naar boven en je ziet altijd wel een klein mooi detail. Bovendien biedt de poort een goed herkenningspunt.”

Beste plek om te sporten

“Bijna het enige waar ik de Staatsliedenbuurt voor uit moet, is om te sporten. Vorig jaar ben ik na jaren weer begonnen met voetballen bij WV-HEDW in de Watergraafsmeer. En dat bevalt me uitstekend. Net als samen muziek maken, vind ik in teamverband sporten het leukste. Wel was het even wennen om na tientallen jaren weer op het voetbalveld te staan.”

Fontein

“De fontein op het Haarlemmerplein. Kinderen en honden vinden de fontein fantastisch. Ze springen en rennen door de waterstralen. Heel geinig om daar af en toe gewoon een tijdje te gaan zitten observeren. Je krijgt daardoor eigenlijk een gratis voorstelling. Zo wordt iets lelijks toch nog mooi.”

Restaurant

“Een aantal maanden geleden heb ik voor het eerst gegeten in het Italiaanse restaurant La Tarantella, alweer in West. Niet alleen het goede eten trok me meteen aan; ik ontdekte dat de eigenaar fantastische lp’s draaide. Toen vond ik twee liefdes op één plek: eten en muziek. Daarnaast weet de Napolitaanse kok alles over mode en parfum. Die bevlogenheid waarmee hij hierover vertelt, is helemaal te gek.”

Ristorante La Tarantella. Beeld Sophie Saddington

Begraafplaats

“Sint Barbara aan de Spaarndammerdijk is een sprookjesachtig mooie begraafplaats. Een begraafplaats zoals een begraafplaats bedoeld is. Er ligt een aantal mensen dat ik ken, onder wie de geweldige dichter F. Starik. Hij was een prominente figuur uit de Staatsliedenbuurt, die in zijn boek De gastspeler het alledaagse leven van mijn buurt beschrijft.”

