Het Amsterdam van acteur Iliass Ojja: ‘De Staatsliedenbuurt is voor mij een veilige haven’

Iliass Ojja (34), bekend van Mocro Maffia, is elke dag in de Staatsliedenbuurt, al woont hij er niet meer. Zijn dagelijkse boodschappen doet hij bij de Avondmarkt en hij gaat regelmatig naar coffeeshop Freedom, maar niet voor een joint.

Kroeg

“Hoewel ik niet zo’n kroegtijger ben, kom ik al jaren in café Nol in de Jordaan. Veel vaste klanten ken ik van gezicht en dat vind ik fijn: als ik naar een nieuwe plek ga met nieuwe mensen voel ik me niet zo op mijn plek. Café Nol voelt vertrouwd.”

Dagelijkse boodschappen

“De Avondmarkt vind ik de fijnste winkel van de stad. Het assortiment is uitgebreid en bestaat uit lekkere verse en natuurlijke producten. Het personeel is vriendelijk en werkt hier al sinds ik me kan herinneringen. En niet te vergeten: ze zijn tot ­middernacht open, iets wat vaak goed ­uitkomt.”

Mijn buurt

“Hoewel ik al anderhalf jaar in Koog aan de Zaan woon, kom ik daar alleen om te slapen. Mijn buurt blijft de Staatsliedenbuurt, waar ik geboren en getogen ben. Dit is de plek waar ik veel heb gevoetbald, rondhing met vrienden en waar ik als acteur ben ontdekt. Nog steeds ben ik dagelijks rondom het Westerpark te vinden. Die buurt is voor mij een veilige haven. Hier ben ik niet die ene Marokkaanse acteur, maar gewoon Iliass.”

Winkel

“Jeff op de Kinkerstraat, waar ze mooie designerkleding verkopen. Als ik in de Kinkerstraat wandel, stap ik hier altijd even naar binnen. Soms ook gewoon om een praatje te maken met de eigenaar. We hebben inmiddels een goede band. Het erge: ik ken hem al vijftien jaar, maar heb nog steeds geen idee hoe hij heet. We zeggen altijd ‘hé man’ tegen elkaar.”

Beeld Daphne Lucker

Favoriete Amsterdammer

“Dat blijft voor mij André Hazes. Toen ik zo’n twintig jaar geleden de cd De beste Nederpop kreeg met het nummer De vlieger erop, was dat voor mij de eerste kennismaking met Nederlandstalige muziek. Het nummer raakte me zo erg dat ik me meteen in Hazes ben gaan verdiepen. Nog steeds ben ik een groot fan. Zelfs tijdens het schoonmaken zet ik Hazes op. Als ik zijn muziek luister, hoor ik Amsterdam.”

Coffeeshop

“Zo’n zeventien jaar lang blowde ik dagelijks, maar voor mijn deelname aan Expeditie Robinson dit jaar ben ik gestopt. Toch kom ik soms nog bij coffeeshop Freedom aan de Van Hallstraat. Niet om te blowen, daar ben ik nu echt klaar mee. Ik spreek daar altijd weer bekenden uit de buurt. Maar dan met een koffietje in plaats van een joint. Omdat ik een paar jaar geleden soms in onzekerheid leefde of ik als acteur wel genoeg werk zou hebben, werkte ik vier jaar in coffeeshop ’t Keteltje aan de Marnixstraat. Hoewel dat een prima uitstapje was, heb ik die tijd gelukkig ver achter me gelaten.”

Kapper

“Eens per twee weken ga ik naar Studio Z. op de Admiraal de Ruijterweg. Dat lijkt misschien vaak, maar in de Marokkaanse gemeenschap is dat heel normaal. En nog belangrijker: je gaat nooit vreemd op je kapper, je blijft klant voor langere tijd. Je kan dus precies aan mijn haar zien wanneer mijn kapper op vakantie is.”

Beeld Daphne Lucker

Wil niet dood gevonden worden

“De Perry Sport aan de Overtoom. Toen ik zestien jaar was, moest ik stage lopen en dat wilde ik doen bij een sportwinkel. Ik had bij de Perry Sport een fijn sollicitatiegesprek, alleen vroeg de bedrijfsleider op het einde of mijn ouders uit Marokko kwamen. Uiteindelijk heb ik nooit meer iets gehoord. Een heel nare nasmaak heb ik eraan overgehouden. Nog steeds loop ik met een grote boog om dat filiaal.”

Beste plek om te relaxen

“Ik vind het altijd heel fijn om in het Westerpark te zijn. De laatste jaren heeft het park echt een upgrade gehad, met mooie watervalletjes en meer horecagelegenheden. Vroeger was het park eng, met veel junks. Gelukkig is dat verleden tijd.”

Beeld Daphne lucker

Bioscoop

“Toen ik jong was, ging ik elk jaar tijdens het Suikerfeest met mijn Marokkaanse vrienden naar Pathé City. De hele bios zat dan altijd stampvol. Nu ga ik vooral naar de Munt omdat ik dit een mooie bioscoop vind. De première van Shouf Shouf Habibi! in 2004 was hier ook; de hele zaal was uitverkocht. Heel bijzonder om dat mee te maken. Pathé De Munt blijft voor mij daarom altijd speciaal.”

Beeld Daphne Lucker

Plein

“Het Van Beuningenplein. Op dit plein heb ik gehuild, gelachen, gespeeld en gevochten. Het plein is op een gegeven moment helemaal vernieuwd, wat toen ook wel nodig was. Aan de andere kant vind ik die vernieuwing ook jammer, omdat ik veel goede herinneringen heb aan het park zoals het ooit was. Bijvoorbeeld dat we urenlang voetbalden en kattenkwaad uithaalden.”

Bakker

“Ik haal regelmatig mijn ontbijt bij Croissanterie Balance in de Schaepmanstraat. Het ontbijt wordt op Marokkaanse wijze klaargemaakt, met heerlijke gebakjes en brood. Mijn favoriet bestaat uit twee spiegeleitjes met kaasworst en olijfjes. Iedere dag wordt de bakkerij drukbezocht, dus ik ben niet de enige die hier van het eten geniet.”