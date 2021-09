Het amateurisme van ‘bestuurspartij’ SP druipt er vanaf

Ambtenaren van de afdeling Wonen werden woensdagochtend vroeg ingelicht. Die dag zou wethouder Jakob Wedemeijer beginnen, de derde SP-wethouder ooit.

Raadsleden moesten enkel die middag nog instemmen. Een formaliteit. Maar bij het begin van de raadsvergadering kwam SP-fractievoorzitter Erik Flentge met een verrassende mede­deling. Wedemeijer komt ­voorlopig niet omdat zijn vrouw een ‘gerechtelijke procedure’ tegen de gemeente heeft lopen over de Valutabuurt in Osdorp.

Daar kopen beleggers een­gezinswoningen op die ze ­verkameren en splitsen. De buurt lijdt eronder, klagen bewoners. Bij de rechter wil de vrouw van Wedemeijer afdwingen dat de gesplitste panden weer eengezinswoningen worden.

Een nobele actie, zou men kunnen zeggen, ook een actie die goed in het SP-programma past. Dat laatste vonden de gemeentejuristen ook: belangen­verstrengeling. Of zoals Flentge zei: “Te veel dingen lopen door elkaar wat voor onterechte onduidelijkheid zorgt.”

Begin juli vertrok Laurens Ivens wegens grensoverschrijdend gedrag. Flentge moest bedenken wat te doen met de vacature. Wel of geen opvolger zoeken? De portefeuille aan de huidige wethouders overdragen, waardoor er geen SP-wethouder meer in het college zit?

De fractievoorzitter koos voor een opvolger. Voor het gemak ‘vergat’ hij dat SP in het verleden kritisch op andere partijen was die wethouders vervingen. Nog in 2017, toen Kajsa Ollongren wegens een ministerschap naar Den Haag vertrok, deed de SP een beroep op D66 om geen ­vervanger voor te dragen. Die partij zwichtte en de taken van Ollongren werden verdeeld.

Maar volgens Flentge lag het deze keer anders. Het onderwerp Wonen is namelijk ‘echt te belangrijk om er een beetje bij te doen’. Bij de keuze op Wede­meijer, stadsbestuurder uit Zuidoost, wist Flentge uiteraard van de rechtszaak.

Dus: de vrouw van de nieuwe wethouder – die over Wonen gaat – voert een rechtszaak tegen de gemeente over Wonen. De kandidaat-wethouder zegt in zijn eerste interview met Het Parool nog begin 2022 opkoopbescherming in te voeren in wijken waar veel beleggers actief zijn. Denk aan de Valutabuurt.

Dat de SP een activistische partij is en politici een particuliere mening hebben, dat hoort erbij. Maar dat je dit probleem als fractievoorzitter van de SP niet ziet aankomen, is amateuristisch. Zeven jaar deelgenomen aan het college – je zou verwachten dat de ‘actiepartij’ iets meer een ‘bestuurspartij’ is geworden. We hebben het namelijk wel over een functie die ‘echt te belangrijk is om er een beetje bij te doen’. Dan zoek je uit hoe de verhoudingen liggen en wat de consequenties zijn.

Wedemeijer zou zeven maanden wethouder zijn: inwerken, even besturen en dan afsluiten voor de verkiezingen. Maar zeven maanden worden het niet. De rechtszaak loopt en het kan nog enige tijd duren tot de behandeling en de uitspraak. Misschien wordt Wedemeijer daardoor wethouder voor zes, vijf, vier, drie of twee maanden.

De Amsterdammer heeft er weinig aan, maar voor de SP is het een mooi uithangbord. Naamsbekendheid, de wethouder die af en toe in de media komt over Wonen, maar weinig kan bewerkstelligen. Voor de SP-achterban is het ook een mooi affiche. Wedemeijer heeft namelijk zijn vinger opgestoken om volgend jaar de partij te leiden tijdens de gemeenteraads­verkiezingen. Hoe mooi is het dat nu rondom zijn vrouw de beeldvorming is ontstaan dat zij ook als een échte SP’er te werk gaat. Zie hier de actiepartij.

Kan Wedemeijer ook géén wethouder worden? Zeker. Bijvoorbeeld als de raad tegenstemt. Dat zou een unicum voor Amsterdam zijn.

Politiek verslaggever David Hielkema belicht in ‘Republiek Amsterdam’ een politiek onderwerp uit de stad.

