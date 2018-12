Het AFK kent subsidie toe aan 18 organisaties

Tent Circustheater Producties werd het hoogste bedrag toegekend: 86.500 euro, en ook Unfair Amsterdam voor hedendaagse kunst en Stichting Unseen Foundation voor fotografie kunnen rekenen op een flink bedrag (respectievelijk 81.510 en 75.000 euro).



Andere organisaties zoals Stichting Zonnehuis Muziektheater, Stichting Dans aan 't IJ en de Berget Lewis & Shirma Rouse Foundation vroegen een ton aan, maar grepen volledig naast de subsidiepot.



Jazz en dans

In totaal deden 33 culturele organisaties een aanvraag, 18 daarvan werden toegekend. In 22 gevallen ging het om nieuwe aanvragers, 11 organisaties ontvingen in 2017-2018 al subsidie. De regeling maakt deel uit van het Kunstenplan 2017-2020, waarbij een miljoen euro per jaar is te vergeven.



De subsidie voor het jaar 2019-2020 is bedoeld voor jonge organisaties, om deze de kans te geven te groeien en hun plek in de stad te verstevigen. Dit keer is het geld aan genres gegund die in het Kunstenplan nog relatief weinig voorkwamen, zoals jazz, circustheater en hedendaagse dans.