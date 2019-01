Het advies over Schiphol: Hans Alders trapte in zijn eigen val

Voor het eerst in jaren was er woensdagavond eensgezindheid in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Waar de luchtvaart, overheden en bewoners al tijden over alles ruziën, waren ze het nu roerend met elkaar eens.



De poging van vergadervoorzitter Hans Alders om op eigen titel een groeiadvies over Schiphol uit te brengen omdat de kemphanen er onderling niet uitkwamen, werd gezamenlijk afgeschoten.

Daarmee is het tijdperk Alders over.



Ruim tien jaar polderen over de positie en groei van Schiphol is ten einde.