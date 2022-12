Het aanbieden van ­excuses voor het slavernijverleden roept nog veel heikele vragen op, zoals die over herstelbetalingen

Gesprekken in het Catshuis, een demonstratie op de Dam, een kort geding in de rechtbank: de aankondiging van excuses voor het slavernijverleden doet de emoties hoog oplaaien. Wat is er aan de hand?

Waarom een kort geding?

Vijf Amsterdamse organisaties staan donderdagmiddag voor de rechter om te voorkomen dat het kabinet komende maandag excuses gaat aanbieden voor het slavernijverleden. De organisaties willen dat dat op 1 juli gebeurt, op de verjaardag van de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen. Volgend jaar is het ook nog eens 150 jaar geleden dat de slavernij daadwerkelijk werd afgeschaft. Dat is hét moment, vinden de eisers.

Maken ze een kans voor de rechter?

Dat is moeilijk te zeggen. Groot lijkt de kans op succes op voorhand niet, ook omdat nog niet precies duidelijk is wat er maandag gaat gebeuren. De eisers maken dus bezwaar tegen een nog uit te spreken boodschap waarvan niemand de inhoud kent. Het kabinet gaat de tekst vrijdag vaststellen. Nog een voetnoot bij het kort geding: advocaat Joancy Breeveld is de dochter van oud-wethouder Hannah Belliot, die dinsdag aanwezig was bij het overleg in het Catshuis.

Wat gaat er dan wel gebeuren op 19 december?

Officieel komt het kabinet met een reactie op het rapport van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden. Dat rapport werd vorig jaar op 1 juli overhandigd. Na uitgebreid overleg met allerlei groepen in de samenleving, ook in Suriname en het Caribisch gebied, adviseerde het college onder meer dat excuses belangrijk zijn. Wel als onderdeel van een pakket maatregelen om achterstanden van de nazaten van tot slaaf gemaakten weg te werken.

Dus geen excuses op maandag wasdag?

Het ligt voor de hand dat het kabinet maandag bekendmaakt de adviezen uit het rapport over te nemen. Er zal waarschijnlijk uitleg worden gegeven over de plannen voor het komend jaar. Om duidelijk te maken dat het kabinet het onderwerp serieus neemt, vliegen zeven ministers en staatssecretarissen naar de (voormalige) overzeese gebiedsdelen om het besluit ter plaatse toe te lichten. Premier Rutte neemt Nederland voor zijn rekening. Hij zal een toespraak houden in het Nationaal Archief in Den Haag.

En dat moet per se op 19 december?

Het kabinet heeft tijd nodig. Een van de adviezen uit het rapport is een wettelijke verankering van de excuses. Het maken van een wet kost tijd. Op de achtergrond spelen ook de verkiezingen van maart voor de nieuwe provinciebesturen een rol. Zij kiezen een nieuwe senaat en als de peilingen kloppen, is een flinke ruk naar rechts niet uitgesloten. Het zou bijzonder pijnlijk zijn als een wetsvoorstel voor het aanbieden van excuses in de Eerste Kamer wordt weggestemd.

Als dat allemaal waar is, waarom wordt er dan nu zo geheimzinnig over gedaan?

Rutte spreekt over 19 december als ‘een betekenisvol moment’, als onderdeel van meer ‘betekenisvolle momenten’. Het aanbieden van excuses voor een zwarte bladzijde uit de geschiedenis behoort op gepaste wijze te gebeuren. Dat geldt ook voor de start van dat proces. Er kan over heel veel besluiten uit de school worden geklapt, maar een gevoelig onderwerp als het slavernijverleden moet netjes worden aangepakt.

Netjes? De chaos lijkt compleet!

Ja, er is zeker een hoop commotie. Het goede nieuws is dat er even niet over voetbal wordt gesproken. In ernst: het aanbieden van ­excuses roept nog veel heikele vragen op. Moeten er herstelbetalingen komen? Wat is een redelijk bedrag? Hoe moeten die gelden worden besteed? En waar? Wie bepaalt hoe die gelden worden gebruikt? Er is nu grote heisa over de juiste wijze om de aftrap te nemen, maar echt: de wedstrijd moet nog beginnen.

Toch nog even: het aanbieden van excuses door Amsterdam verliep vorig jaar probleemloos.

Aan dat moment waren ook jaren van overleg voorafgegaan. De gemeente heeft flink geïnvesteerd in goede relaties met de organisaties die zich bezighouden met het slavernijverleden. Toen het kabinet tien jaar geleden de subsidie voor het Ninsee stopzette, hield Amsterdam het slavernijinstituut op de been. In het overleg met Den Haag overheerst het wantrouwen. Tegelijkertijd: de excuses van de Nederlandse staat zijn wel de excuses waar het uiteindelijk allemaal om draait.