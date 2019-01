Hertenvlees uit Flevoland razendsnel verkocht

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) keurt elk dier dat in zijn koelcel hangt. De dierenarts van de NVWA kijkt naar de gezondheid van het dier, zegt de poelier in gesprek met ANP. "Heeft 'ie ziektes gehad? Zie je daar nog iets van terug?" Goedgekeurd vlees wordt daarna verwerkt voor de verkoop.



Dwarsdoorsnede van het hert

"Er zit nog best veel vet op deze dieren. Als ze te mager zijn is het niet goed, maar deze zijn heel vet. Dat betekent dat ze genoeg te eten hebben gehad."



"Het vlees belandt in de pakketten die we hier samenstellen. Ze zijn online te koop. Iedereen kan een dwarsdoorsnede van het hert kopen."



Het kopen van vlees van geschoten wild uit de Nederlandse natuur is tegenwoordig populair. Ook andere wildbeheerders zoals Nationaal Park De Hoge Veluwe en Free Nature zijn meestal snel door de voorraad heen.



Protesten

Staatsbosbeheer is in december begonnen met het afschieten van ruim 1800 edelherten in de Oostvaardersplassen. De dieren moeten weg omdat het aantal grote grazers in het Europese vogelreservaat veel te groot is geworden.



Tegen het afschotplan is fel gedemonstreerd. Op Facebook zorgt de verkoop van het vlees voor veel afkeurende reacties. Bij Staatsbosbeheer zijn dinsdag geen protesten binnengekomen, aldus een woordvoerder.