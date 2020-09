Herstelwerkzaamheden kademuur Grimburgwal van start

De herstelwerkzaamheden van de kademuur zijn woensdag begonnen. Beeld Maarten Brante

De kraan is door het bedrijf in een verdiepte bak aangevoerd naar de Grimburgwal. Dat was nog een behoorlijke klus, omdat de kraan onder allerlei bruggen door moest varen, zo vertelt een woordvoerder van de gemeente.

In deze verdiepte bak zit een zogeheten hydraulische vloer, waarmee de kraan omhoog is gepompt. Daarna kon de kraan het ponton (een soort drijvend platform) op rijden.

Donderdag komen duikers de situatie onder water bekijken. Daarna wordt de kraan ingezet om het puin uit de vaargang te halen. Diezelfde kraan brengt daarna ook een constructie aan om de kade verder te beschermen.

Wanneer de werkzaamheden precies klaar zijn, is nog niet bekend. “Planningen zijn per definitie vloeibaar in situaties als deze,” aldus de woordvoerder.

UvA

Dinsdag stortte een stuk van de kademuur van de Grimburgwal in het Centrum in. De gemeente kon nog niet direct zeggen wat exact de oorzaak is. “Alles moet nu worden geïnventariseerd.” Het gebouw van de Universiteit van Amsterdam (UvA) dat aan de kade ligt, werd dinsdagmiddag ontruimd en blijft nog zeker tot zondag dicht.