Hersteldag op Europese aandelenbeurzen

Berichten dat de Verenigde Staten en China nog altijd op zeer hoog niveau gesprekken voeren over het handelsconflict zorgden voor optimisme.



Eerder werd gevreesd dat de recente arrestatie van een bestuurslid van het Chinese technologieconcern Huawei tot een verharding van het conflict zou leiden. Daarnaast bleven de brexit-ontwikkelingen de gemoederen bezighouden.



De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 1,2 procent hoger op 501,01 punten. De MidKap won 1,6 procent tot 656,13 punten. De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 1,5 procent.



Arcadis

Grootste stijgers bij de hoofdfondsen waren staalproducent ArcelorMittal, tankopslagbedrijf Vopak en biotechnoloog Galapagos met winsten tot 3,7 procent. Verlichtingsbedrijf Signify was de sterkste daler in de AEX met een verlies van 3,5 procent. Verzekeraar ASR ging licht omlaag.



In de MidKap stonden vastgoedonderneming Wereldhave en bouwer BAM bovenaan met plussen van 4 procent. Arcadis klom ruim 2 procent. Het Nederlandse advies- en ingenieursbureau heeft 8 miljoen dollar gekregen voor een plan voor het afvalvervoer in New York. Beursintermediair Flow Traders was de sterkste daler met een min van 3,6 procent.



Vastned won 2,5 procent bij de kleinere bedrijven. Het winkelvastgoedfonds heeft zijn portefeuille de afgelopen tijd uitgebreid met vier winkelpanden, voor bijna 38 miljoen euro. Verder wil het bedrijf door met topman Taco de Groot. Hij wordt voorgedragen voor herbenoeming tijdens de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering in april.



Hornbach

In Frankfurt ging de Duitse bouwmarktketen Hornbach meer dan 16 procent onderuit na een verlaging van de winstverwachting. WPP kreeg er in Londen bijna 5 procent bij. De Britse reclamereus trekt miljoenen uit voor een eerder aangekondigde reorganisatie. De onderneming gaat onder meer kantoren sluiten en samenvoegen. Daarbij gaan duizenden banen verloren.



De euro was 1,1316 dollar waard, tegen 1,1369 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 1,8 procent tot 51,90 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 60,48 dollar per vat.