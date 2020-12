Herstel station Ganzenhoef kost jaar langer dan verwacht

Bij de plofkraak werd vooral de glazen pui toegetakeld. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

“Er is gekeken of men ook nog andere zaken aan de buitenkant van het station kon opknappen,” zegt een woordvoerder het GVB. “Dit bleek helaas toch niet te kunnen vanwege financiële redenen.” Nu verwacht het GVB dat het station in maart 2021 volledig is opgeknapt.

Drie ton schade

Het GVB, dat verantwoordelijk is voor het herstel, zei aanvankelijk dat het nogal wat voeten in de aarde had om het futuristische station in ere te herstellen, omdat een specifiek soort glas niet op voorraad was. Het vervoersbedrijf verwachtte in maart 2020 het station volledig te kunnen opknappen.

Na een plofkraak in maart 2019, waarbij overigens niets buit werd gemaakt, ontstond er schade aan de glazen pui van het station. Op sommige plekken staan nog steeds houten panelen. De totale schade is geraamd op drie ton.

“Gelukkig gaat het alleen om de buitenkant van het station en heeft het geen gevolgen voor reizigers," zegt de woordvoerder.