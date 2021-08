Herstel Ganzenhoef weer vertraagd, bewoners teleurgesteld: ‘Altijd hetzelfde’

De schade na de plofkraak. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De GVB laat weten dat de binnenkant van het station reeds opgeknapt is, maar dat de buitenkant – het ‘esthetische gedeelte’ – weer vertraging heeft opgelopen. Het glas dat nodig is voor de pui was niet op voorraad bij de leverancier en moet op maat gemaakt worden. Bovendien moest de instantie wachten op een akkoord met de verzekeraar, en daarmee op financiële dekking. Nu dat rond is kan de aannemer pas inkopen doen en voorbereidingen treffen. De nieuwe verwachting is dat het station begin december volledig opgeknapt is.

Flauw

Bewoner en veelvuldig gebruiker van het station Mimi David (23) vindt die opsomming aan redenen maar ‘flauw’ en is teleurgesteld over het uitblijvende herstel. “Veel andere dingen kunnen wel op tijd geregeld worden, maar in de Bijlmermeer is het altijd hetzelfde. Een paar jaar geleden was de lift bij Ganzenhoef kapot, toen moest je telkens via Kraaiennest als je met de lift wilde. Dat duurde ook lang.”

Ook bewoner Conchita (31), die niet met achternaam vermeld wil worden, vindt dat het ‘lang genoeg heeft geduurd’. “Als ik erlangs loop denk ik: waarom is het nog niet gefikst? Als dit in het centrum was gebeurd, was het allang opgeknapt.” Ze woont drie haltes verderop en gebruikt het station vaak, onder meer om naar haar vriend te gaan die er woont.

Dat het ‘de zoveelste keer’ is dat de datum verschoven wordt, wekt irritatie op, zegt David. “Ja, je staat maar een paar seconden op die roltrap, maar elke keer zie je weer dat het er niet uitziet zoals het hoort.” Over de renovatie van de binnenkant is ze ook niet te spreken: die bestaat voor een deel uit houten schotten. “Het heeft duidelijk geen prioriteit.”

Eerder zei Sander Schreuder (GroenLinks), lid van de stadsdeelcommissie Zuidoost, al tegen Het Parool dat hij vond dat het station er ‘verloederd’ uitziet. Ook commissielid Arnoud Jol (VVD) vond het herstel erg lang duren.