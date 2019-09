Hersenschudding en gebroken duim voor agent na achtervolging

Beeld ANP

De agent raakte gewond nadat hij op de fiets achter een vluchtende verdachte aan zat en de persoon vervolgens samen met enkele collega’s arresteerde. De reden voor de aanhouding is nog niet bekend, ook is niet bekend hoe de agent tijdens de arrestatie gewond is geraakt.

Er zijn camerabeelden van het incident, die worden onderzocht.

In een post op Facebook schreef de politie Centrum-Burgwallen zondagochtend dat de agent naar huis gebracht moest worden met een hersenschudding en minimaal 8 weken gips voor de boeg heeft ‘met dank aan het verzet van een verdachte’, maar volgens een politiewoordvoerder moet het onderzoek nog uitwijzen of het letsel daadwerkelijk is veroorzaakt door de verdachte.