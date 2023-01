Heropening Piet Heintunnel weer vooruitgeschoven

Werkzaamheden in de Piet Heintunnel. Beeld ANP

De gemeente stelde eind december in de tweede week van januari met meer informatie over de openingsdatum te komen, zo meldde wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) toen in een brief aan de gemeenteraad. Maar nu zegt zij dat er nog steeds geen toestemming is van de Omgevingsdienst Noordzeekanaal om de tunnel te openen.

De Omgevingsdienst blijkt nog ‘aanvullende informatie’ nodig te hebben voor de openstellingsvergunning. “Alle benodigde informatie is ondertussen aangeleverd en de Omgevingsdienst heeft woensdag aangegeven volgende week een definitief besluit te nemen over het verlenen van de openstellingsvergunning. Bij een positief besluit van de Omgevingsdienst, kan de Piet Heintunnel eind volgende week opengesteld worden.”

Ruim anderhalf jaar dicht

De bijna 25 jaar oude tunnel is sinds eind juni 2021 dicht voor verkeer, behalve voor de tram, vanwege een grondige opknapbeurt. Zo zijn de verouderde technische installaties vervangen en vluchtwegen, waterafvoer, brandmeldinstallaties, opritten en camerasystemen aangepakt. Ook is de tunnel voorzien van een nieuwe bediening en besturing. Alle werkzaamheden aan de tunnel zijn inmiddels afgerond.

De tunnel zou eigenlijk al eind september opengaan, maar die planning bleek te krap. Vervolgens bleek eind november dat er bepaalde veiligheidsrisico’s waren die niet op tijd konden worden opgelost. In plaats van 2 december werd de opening uitgesteld met ‘enkele weken’, zo luidde het toen. Ook vlak voor kerst stuitte de gemeente op problemen.

Uitstel andere projecten

Grote en kleinere infrastructurele projecten elders in de stad zijn verknoopt met de opening van de belangrijke verkeerstunnel: zolang de Piet Heintunnel niet open is, moeten die werkzaamheden worden uitgesteld omdat anders het gevaar bestaat dat de stad dichtslibt en met name automobilisten geen kant meer opkunnen. In Oost ontstaan nu al aan de lopende band opstoppingen doordat automobilisten via stadsstraten richting Ringweg proberen te komen.