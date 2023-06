Heropende boekhandel Evenaar zet vol in op reisgidsen én literatuur: ‘Zo krijgt je reis meer inhoud’

Eigenaar Coen Borgman voor het raam van Evenaar, dat zaterdag heropent. Beeld Hannah Bults

Eind februari nam Coen Borgman de literaire reisboekwinkel Evenaar aan het Singel 82 (ingang in de Korsjespoortsteeg) over van eigenaars Marre van Dantzig en Maria Bastiaens. De vriendinnen hadden 32 jaar in de winkel gestaan toen ze besloten dat het welletjes was. Op 28 februari liep het huurcontract af, en nog vijf jaar bijtekenen vonden ze te lang.

“Op 1 maart kreeg ik de sleutels en de dag erop ben ik meteen in de winkel gaan staan,” zegt Borgman in café Louis, aan de andere kant van de gracht. De winkel werd de afgelopen twee weken verbouwd en opgeknapt voor de officiële heropening op zaterdag 24 juni. De kleur van de vloer is veranderd en er komt ook een podium in de winkel.

“Ik wil veel evenementen rond het reisboek gaan organiseren. Niet alleen lezingen en boekpresentaties, maar ook stand-up­co­medy – we werken samen met de Koningstheateracademie in Den Bosch – met comedians die het over reizen hebben. En tijdens Amsterdam Dance Event willen we in de winkel een feestje geven, om ook jongeren bij de winkel te betrekken.”

Duurzaamheid

Daarnaast komen er volgens Borgman, die al langer in de boekenwereld actief is, presentaties van bedrijven op het gebied van duurzaam reizen. De nieuwe slogan van de winkel is ‘Reis bewust, lees grenzeloos’. “Ik vind dat duurzaam reizen ook inhoudt dat je goed voorbereid op reis gaat, en niet ter plekke eens op je telefoon gaat kijken wat er zoal te doen is. Ik geloof daar sterk in.”

Wat Borgman graag wil, omschrijft hij met de term ‘dubbelgeboekt’. Bij Evenaar waren altijd al literaire reisverhalen te vinden, maar de nieuwe eigenaar wil nog meer inzetten op combinaties van reisgidsen en ‘verhalend werk over de geschiedenis, cultuur en politiek van een land’. “Zo kun je meer inhoud aan je reis geven. Daarmee wil ik ook relevantie scheppen.”

“Als iemand bijvoorbeeld een reisgids over Londen wil hebben, zou ik aanraden om daarbij Brick Lane van Monica Ali te kopen, zodat je een heel goed beeld van East End krijgt. Of als iemand naar India wil: The White Tiger van Aravind Adiga. Die combinaties, daar ga ik me hard voor maken. Dat je dan bijvoorbeeld korting krijgt op de reisgids.”

Republiek Evenaar

En wat écht nieuw is: Borgman roept Evenaar zaterdag uit tot republiek, ‘ter bescherming van het verhaal over en uit verre landen’. Crowdfunders kunnen staatsburger worden van de republiek, die tien ‘ministers’ heeft (met als portefeuilles bijvoorbeeld Rechten en Publiciteit, maar ook Jeugd en Toekomst). Ze krijgen dan als tegenprestatie allerlei kortingen en uitnodigen voor lezingen en evenementen.

Die crowdfunding is ook nodig voor de rebranding en restyling. Borgman trof onder meer een printer aan uit 1991, en het ordersysteem was sterk verouderd. “Ik wil ook meer gaan doen met de website en de webshop, zodat je daar als klant, als je een bestemming intikt, meteen reisgidsen en bijpassende literatuur vindt. Juist dat laatste moet naar boven komen.”

Hij heeft er het volste vertrouwen in dat hij van Evenaar een bruisende winkel kan maken. “Wat is er nu leuker dan je alvast in te lezen, of ter plekke in een mooi verhaal over je bestemming te zitten? En te begrijpen waar je bent?”