Heroïnelijn opgerold in onderzoek moord Wittenburg

Het Openbaar Ministerie (OM) kreeg de man in het vizier in het onderzoek naar de moord op de 17-jarige Mohammed Bouchikhi op 26 januari 2017, die als stagiair aan het werk was in een speeltuingebouw toen nog onbekende mannen het vuur openden.



In de zoektocht naar de onderliggende reden voor de schietpartij, werd ook de drugshandel in de omgeving onder de loep genomen. Zo stuitte de politie op een drugsbestelservice die actief was in de buurt van het Oosterpark en de Dappermarkt.



De aangehouden restauranthouder had volgens het OM een leidinggevende functie binnen de criminele organisatie. Voor hem zouden vier fietskoeriers werken om de harddrugs te verkopen.



Kleine envelopjes

Bij een doorzoeking van zijn woning trof de politie een zwarte plastic tas aan met witte kleine envelopjes en een zak heroïne. De politie vond ook een aantal telefoons die mogelijk voor de handel gebruikt werden en 16 duizend euro aan contanten.



In de strafmaat heeft de officier van justitie rekening gehouden met de pleegperiode, het aandeel en de leidinggevende rol van verdachte en het gebruik maken van kwetsbare en verslaafde mensen voor zijn handel.



