Hermitage heeft 316 zonnepanelen gekregen

Haken

In Duitsland mag dat niet eens zonder schroeven, zegt Harold Salden van installateur IBC Solar. "Je wilt natuurlijk niet meemaken dat ze straks in de Amstel liggen." Maar schroeven in de eeuwenoude latten waar de dakpannen op rusten was natuurlijk ook geen optie. De oplossing werd gevonden in een speciaal soort haken die het grootste deel van de krachten afwentelen op het dak zelf.



De zonnepanelen zullen naar schatting ruim 80.000 kilowattuur opwekken, genoeg voor dertig huishoudens. De Hermitage verdient de investering in zo'n zes jaar terug.



De Hermitage wil met de zonnepanelen meteen laten zien dat een rijksmonument geen blok aan het been hoeft te zijn, zegt Lagendaal.



Voorbeeld

Eerder trok het museum al veel bekijks door zijn overschot aan warmte uit te wisselen met de even verderop gelegen Hortus Botanicus. Via een onder de metro door geboorde warmteleiding bespaart de Hermitage per jaar al 204.000 kilowattuur aan koeling. De Hortus verstookt dankzij de warmte uit de Hermitage 123.000 kuub minder gas per jaar.



De Hermitage wil graag een voorbeeld zijn voor andere musea. Ook daar zijn mogelijkheden voor zonnepanelen, schat adjunct-directeur Paul Mosterd. "Het Rijksmuseum, het Stedelijk en het Tropenmuseum hebben zeker ook stukken dak die daarvoor geschikt zijn. En allemaal met meer opppervlak dan wij."