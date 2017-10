Herman Mulder benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Mulder kreeg het lintje opgespeld door loco-burgemeester Simone Kukenheim en is bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.



Hij kreeg het lintje onder meer, omdat hij als voorzitter van de Susatinable Development Goals - Dutch Charter Coalition achttien financiële instellingen bereid vond zich te verbinden met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.



Onbetaalde milieukosten

Ook is hij sinds 2012 bestuursvoorzitter van de True Price Foundation, een organisatie die zich inzet voor de realisering van een wereldeconomie waarin alle producten duurzaam worden gemaakt zonder onbetaalde milieukosten zoals CO2- uitstoot en ontbossing en zonder sociale kosten- zoals onderbetaling en kinderarbeid.



In 2006 werd Mulder al benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn betrokkenheid bij de oprichting van het Global Reporting Initiative dat bedrijven helpt bij het rapporteren over duurzaamheid. Door bovengenoemde activiteiten is hij nu ook bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.



Mensen die zich lange tijd persoonlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de maatschappij, de Staat of het Koninklijk Huis, komen in aanmerking deze onderscheiding.



