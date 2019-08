Herman Koetsveld nieuwe dominee Westerkerk

Herman Koetsveld. Beeld Westerkerk.nl

In Amsterdam treedt Koetsveld in de voetsporen van Fokkelien Oosterwijk die vorig jaar met emeritaat ging. Oosterwijk was bijna een kwart eeuw voorganger in de Wester.

Met de nieuwe dominee haalt de kerk een actieve en bevlogen predikant in huis. Eind vorig jaar haalde Koetsveld nog hard uit naar de leiding van de protestantse kerk.

Aanleiding was het besluit van de landelijke kerkleiding om het onderscheid te handhaven tussen homo- en heterohuwelijken. “Ik schaam mij voor mijn kerk,” zei Koetsveld daarover.

Eerder publiceerde hij een manifest tegen de verharding in de samenleving, gericht tegen politici die het christendom gebruiken om de islam weg te zetten.

Het manifest leidde tot een samenwerking met de islamistische publicist Enis Odaci. Binnenkort verschijnt het tweede boek van Koetsveld en Odaci.

Een begaafd spreker is de nieuwe dominee ook. In 2015 kwam hij als beste predikant uit de bus bij een preekwedstrijd met 130 predikanten uit binnen- en buitenland.