Herfst bereikt Nederland: kouder weer op komst

De afgelopen weken waren ronduit warm voor de tijd van het jaar. Nu mogen we ons volgens meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza gaan opmaken voor de de laagste temperaturen sinds begin april.



Vanaf vrijdag of zaterdag stroomt koude lucht over ons land uit. Hierdoor zijn er meer perioden met zon, maar vallen er ook een aantal buien. Overdag komt het kwik met moeite boven 10 graden uit, in de nacht kan de temperatuur soms tot rond het vriespunt dalen.



Zondag en maandag lijken nog kouder te worden. De temperatuur zou dan wel eens onder de 10 graden kunnen blijven steken. De laatste keer dat dat gebeurde in De Bilt was op 5 april.



Komende dagen

Met tempaturen van 14 tot 16 graden is het de komende dagen nog iets te warm voor de tijd van het jaar. Normaal is het eind oktober ongeveer 13 graden. Op veel zon hoeven we overigens niet te rekenen, door een storing is er veel bewolking met soms wat lichte regen of motregen.