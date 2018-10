Herdenkingsbijeenkomst Wim Kok in Concertgebouw

Rutte zei tijdens de bijeenkomst dat Kok in zijn leven "veel mensen heeft geraak". De premier vertelde over de gesprekken die hijzelf als premier had met zijn voorganger, die nog jaarlijks langskwam in het Torentje.



"Dan zat ik te praten met die grote meneer, waar ik als twintiger en dertiger huizenhoog tegen opkeek.'' Volgens Rutte was Kok "iemand met wie je makkelijk in vertrouwen sprak'', en die "echt wilde helpen''. Boven alles was Kok "de premier van alle Nederlandersn'', zei Rutte. Hij zal herinnerd worden "als de staatsman die hij was''.