Herdenking voor Bouchikhi: 'Nooit meer zijn mooie glimlach'

"Wie in de Conradstraat woont, beschouwt elkaar als familie," zegt organisator Stephanie Franco Martins (34). Met haar moeder en broertje woonde ze als kind naast de familie van de doodgeschoten Bouchikhi. "Mohammed was mijn babybuurjongetje. Die mooie glimlach was zo kenmerkend voor hem."



Omdat de buurt zo hecht was, kreeg Franco Martins het nieuws meteen via de telefoon te horen. "Ik ben naar zijn ouders gerend. Dat was zo onwerkelijk." Ze woont inmiddels niet meer in de straat, maar als ze bij haar moeder langsgaat, voelt ze weer de pijn van een jaar geleden. "Ik blijf hem zoeken, maar hij zal nooit meer voor het raam staan."



Onthulling gedenksteen

Samen met Khadija Bouchikhi (26), de zus van de overleden jongen, organiseert Franco Martins voor de tweede keer een stille tocht voor haar oud-buurman. Vorig jaar kwamen honderden mensen, inclusief waarnemend burgemeester Jozias van Aartsen, bij elkaar om de 17-jarige te herdenken.



De organisatoren verwachten weer eenzelfde opkomst. Dit jaar zal in de Oosterkerk onder andere burgemeester Femke Halsema spreken. Daarna vervolgt de stoet naar het buurthuis Wittenburg, waar zijn zus een gedenksteen voor Mohammed zal onthullen.