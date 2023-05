Herdenking koloniaal verleden op de Dam: ‘Mijn voorouders waren strijders, zij verdienen dit’

Met helingsrituelen en plengoffers werd woensdagavond op de Dam het Nederlands koloniaal verleden herdacht. De organisatie streeft naar een jaarlijkse inclusieve herdenking op 3 mei. ‘We moeten eerst het leed herdenken dat Nederland heeft aangericht en daarna het leed dat Nederland is aangedaan.’

Midden op de Dam staan woensdagavond een paar onbekenden tegenover elkaar. Ze balsemen elkaars polsen in met kokosolie, een traditioneel helingsritueel bedoeld om pijn uit het verleden weg te wrijven. Op de achtergrond klinkt het Surinaamse volkslied Opo Kondre, gezongen door Meera Nankoe (33). Ze zingt het in vier talen – Sranantongo, Nederlands, Sarnami en Javaans.

Het ritueel is onderdeel van de ‘nationale inclusieve herdenking’ op de Dam, waar deze woensdag zo’n honderdtwintig mensen op afgekomen zijn. Het doel van de bijeenkomst: het leed herdenken dat mensen in drieëndertig landen en gebieden in de koloniale tijd door Nederland is aangedaan.

“Er zijn veel mensen, zowel nazaten van kolonisatoren als van gekoloniseerden, die het moeilijk vinden om het hierover te hebben,” zegt initiatiefnemer Rishma Khubsing. “Het is een beladen en schaamtevol onderwerp. Maar als we er niet over praten, kunnen we niet helen en niet verwerken.”

Collectief helen

Khubsing – zelf van Surinaams-Hindoestaanse komaf – richtte een paar jaar geleden stichting ‘3 mei, een liefdevol verzoek’ op omdat ze een nationaal herdenkingsmoment voor haar eigen voorouders miste. “Het idee is dat we op 3 mei het leed herdenken dat Nederland heeft veroorzaakt en op 4 mei het leed dat Nederland is aangedaan. Daarna kunnen we elkaars pijn erkennen, collectief helen en op 5 mei, in verbondenheid, de vrijheid vieren.”

Twee jaar geleden vond het initiatief online plaats vanwege de pandemie, vorig jaar werd de herdenking voor het eerst fysiek georganiseerd. Tijdens de twee minuten stilte is het allesbehalve stil op de Dam, maar dat maakt de deelnemers niet uit. “Mijn voorouders waren echt strijders,” zegt zangeres Nankoe, die een gouden haarsieraad en een traditionele Indiase jurk draagt. “Deze herdenking, dat ben ik aan hen verplicht.”

Hanna Mitra Rambaran is er vandaag voor het eerst bij. “Het is goed om niet alleen Surinamers een stuk heling te bieden, maar ook andere groepen die hebben geleden onder het kolonialisme,” zegt ze. Tijdens de herdenking wordt daarom aan 33 landen en gebieden aandacht geschonken. Khubsing: “Veel mensen denken dat het alleen om Suriname, Indonesië en de Antillen gaat. Maar het kolonialisme was omvangrijker dan dat.”

Vlaggenritueel

Al die plekken waar Nederland in de koloniale tijd een rol heeft gespeeld, ook onbekendere plaatsen zoals Taiwan en Mauritius, worden met een vlaggenritueel erkend. Naast de verschillende rituelen zijn er toespraken over onder meer de trans-Atlantische slavenhandel, koloniale apartheid en contractarbeid.

Koerishjiri, de inheemse naam van Saskia Seinpaal (58), treedt met haar zangroep Wayamu Woreyan op. Ze draagt traditionele kleding, een hoofdtooi en een rood-witte schouderdoek. “Dit gaat ook om de onderdrukking van de inheemse bevolking van Suriname,” zegt ze. “En nog altijd worden zij gestigmatiseerd. Kijk maar naar de huidige chaos.” Ze verwijst naar recente ongeregeldheden in het land: dinsdag vielen er twee doden en raakten enkele anderen gewond tijdens gevechten tussen de politie en burgers in het inheemse Surinaamse dorp Pikin Saron.

Herdenking delen

Achteraan de menigte staan zo’n zeven betogers met hun rug naar het podium. “Het hele koloniale verleden wordt hier op één hoop gegooid,” zegt Glenda Vijzel, een van de betogers. “Onze mensen, de nazaten van tot slaafgemaakten, moeten geen herdenking delen met bijvoorbeeld contractarbeiders. Dat is gewoon niet van dezelfde orde.”

Volgens organisator Khubsing vormt de herdenking geen vervanging van Keti Koti op 1 juli, waarbij de afschaffing van de slavernij in Suriname wordt herdacht. Dit moet juist een aanvulling zijn, zegt ze. “We herdenken de gehele koloniale geschiedenis, inclusief het slavernijverleden.”

