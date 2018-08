Herdenking Kerwin Duinmeijer op de Dam

De organisatie hoopt daarmee meer bezoekers te trekken dan in de afgelopen jaren, toen de herdenking in het Vondelpark doorgaans door niet meer dan een tiental mensen werd bijgewoond.



"Voor het jubileumjaar gaan we terug naar de plaats waar zich alles heeft afgespeeld," zegt voorzitter Dichèla Imperator van de Vrienden van Kerwin. Dit jaar is het 35 jaar geleden dat de 15-jarige Antilliaanse jongen bezweek na te zijn neergestoken door een skinhead.



Nog steeds relevant

De herdenking van dat drama is nog steeds relevant, zegt Imperator. "Het lijkt juist wel alsof racisme en discriminatie steeds meer toenemen. Dat heeft ook te maken met de populariteit van de sociale media. De ergste verwensingen kom je daar tegen."



Vanwege het jubileum pakt de organisatie groot uit met een programma van bijna drie uur. Onder de sprekers zijn waarnemend burgemeester Rutger Groot Wassink, dichter-activist Jerry Afriyie, voorzitter Roy Hofwijks van de stadsdeelcommissie in Zuidoost en voorzitter John Leerdam van het platform voor Caribische Nederlanders.



De herdenking begint maandag om 17.45 uur. Onderdeel van het programma is een kranslegging met aansluitend twee minuten stilte in aanwezigheid van de gevolmachtigde minister van Sint Maarten en de plaatsvervangend gevolmachtigd minister van Curaçao.