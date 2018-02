Herdenking Februaristaking: 'Verzet begint met vragen stellen'

Vragen stellen

André van Duin droeg drie gedichten voor. Volgens de woorden van Remco Campert: "Verzet begint niet met grote woorden, maar met kleine daden." En later: "Jezelf de vraag stellen, daarmee begint verzet. En dan die vraag aan een ander stellen."



In een tweede gedicht dat Van Duin voorlas, sprak hij over de hoop van zijn vader dat het nooit meer oorlog zou worden. "We mogen het nooit vergeten, alles wat hier 'ist passiert'. Onze zo fel bevochten vrijheid, moet daarom blijvend worden herdacht en gevierd. Want we leven nu wel in een vrij land, maar als ik zo door het nieuws blader, denk ik weer terug aan de woorden die ik hoorde van mijn vader."



Briefjes

Liesbeth van der Horst, directeur van het Verzetsmuseum, hield een indringend verhaal over de staking van 77 jaar geleden. Zij sprak onder meer over de briefjes die tramconducteur Joop IJsberg, die was gearresteerd na de staking, tijdens zijn gevangenschap schreef aan zijn vrouw, briefjes die met het wasgoed naar zijn vrouw en vier kinderen waren gesmokkeld.



Van der Horst noemde het één dramatisch voorbeeld uit velen. "Een gewone huisvader als Joop IJsberg, die alleen maar had gestaakt uit protst over die eerste razzia op joden, hier op dit plein. Daarna had hij nog illegale kranten verspreid. Hij was overgeleverd aan rechteloosheid en terreur en hij stierf voor het vuurpeloton."