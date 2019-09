Herdenking doodgestoken Jay-Ronne: ‘Het komt steeds terug in Zuidoost’

De herdenking van de dinsdagavond neergestoken Jay-Ronne Grootfaam bij de Florijnflat in Zuidoost. Beeld Jean-Pierre Jans

Voor de Florijnflat in Zuidoost staan meer dan honderd mensen dicht tegen elkaar aan in een halve cirkel. Ze zijn samengekomen om Jay-Ronne Grootfaam, die op dinsdagavond voor de flat werd neergestoken, te herdenken. De 18-jarige jongen overleed een dag later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Er wordt veel gezongen. Het ene lied in het Surinaams, het volgende weer in het Nederlands. “Ik breng zijn ziel voor uw troon, Heer.”

Behalve christelijke liederen is er ook ruimte voor rap. Jay-Ronne was immers zelf druk bezig om carrière te maken met zijn rapmuziek, onder de artiestennaam RS. Collega-rapper Meltjoo Pique (31) laat tijdens de herdenking een stukje van haar gloednieuwe nummer Ups & Downs horen. De menigte begint al gauw voorzichtig mee te neuriën.

Pique kende het slachtoffer via zijn moeder, die als fotografe veel mensen uit de buurt spreekt. Ze omschrijft Grootfaam als een rustige jongen, die vooral erg toegewijd bezig was met zijn muziek. Dat hij in louche zaakjes verwikkeld zou zijn kan ze zich moeilijk voorstellen.

‘Kijk wat je kind online uitspookt’

Toch ligt de oorzaak van het steekincident wel bij de cultuur in de rapwereld, denken een aantal aanwezigen op de herdenking. Die wereld is namelijk hard, zegt ook Pique, die in hetzelfde circuit verkeert. “Rappers worden heel snel jaloers,” vertelt ze, “vooral als ze merken dat iemand anders meer streams begint te krijgen dan zij. Dat uit zich dan in serieuze bedreigingen over en weer, vooral op sociale media.”

Voor dat laatste verschijnsel waarschuwt ook een vrouw die tijdens de herdenking een oproep doet aan alle aanwezige moeders uit de buurt. “Kijk wat je kind online uitspookt, praat met je kind, zorg voor controle. Wij als moeders moeten scherp zijn en uitkijken naar platforms waar teveel seksualiteit en geweld op voorkomt.”

Angst voor incidenten

Mensen halen psalmen uit de Bijbel aan als ze zich tot de menigte richten. Een vrouw vraagt om een zegen voor de familieleden, maar ook voor degenen die de misdaad hebben gepleegd. “Ook zij hebben hulp nodig, want ze zijn verblind door de geest van de vijand. Omhels ze God, neem ze tegen uw hart aan. Liefde is machtiger dan haat.”

De christelijke liederen worden voornamelijk ingezet door Clifton Weels (51), die aanwezig is namens Surinaamse aflegvereniging Harmonie. Hij reist al 22 jaar heel Nederland door om uitvaarten van Surinamers op een traditionele manier te begeleiden.

Weels kent veel mensen uit de buurt en merkt dat de angst voor dit soort incidenten begint toe te nemen. “Het komt gewoon steeds terug in Zuidoost, iedereen hier kent genoeg families die op deze manier iemand hebben verloren.” Zijn buurvrouw knikt hevig. “Vorige maand was het iets met drugs, een andere keer had het weer te maken met iemands vriendin.”

Als de laatste spreker is uitgepraat worden er aan iedereen waxinelichtjes uitgedeeld. Sigarettenaanstekers komen tevoorschijn en de aanwezigen steken grotendeels zwijgend elkaars kaarsjes aan. De meeste vlammetjes doven gelijk weer door de harde wind, de beginnende motregen zorgt ervoor dat de meeste mensen afscheid van elkaar beginnen te nemen. De bloemen blijven achter als herinnering aan de zoveelste tragische gebeurtenis in het stadsdeel.