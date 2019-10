Herdenking doodgeschoten rapper Bolle: ‘Het moet hier stoppen’

De herdenking van de doodgeschoten rapper Bolle was meteen ook de aankondiging van een campagne tegen wapenbezit. Eerst in Zuidoost, daarna in andere delen van de stad.

Zijn foto hangt in een medaillon om haar nek, zijn sterfdatum is naast zijn geboortedatum op haar linkerarm getatoeëerd. “Hier staat een moeder die zonder haar zoon verder moet leven,” zegt de moeder van Gondilio alias Bolle, de 19-jarige rapper die precies een jaar geleden in Venserpolder werd doodgeschoten. “Hij is op een verschrikkelijke manier uit mijn leven gerukt.”

Familie en vrienden zijn donderdagmiddag naar een jongerencentrum in Zuidoost gekomen om Bolle te herdenken. Er worden clips vertoond van de rapper die deel uitmaakte van de formatie Sevengang. We zien een stoere jongen, maar de vrienden die aan het woord komen, spreken van een vrolijke en behulpzame jongen die ook nog eens lekkere pasta kon koken. “Echt een goede gozer,” vat een vriend samen.

Ruzie over een meisje

Aan het leven van Gondilio kwam vorig jaar abrupt een einde, nota bene door toedoen van een vriend. Aanleiding zou een ruzie zijn over een meisje. De vriend schoot Gondilio met een geleend wapen in de buik. “Hij heeft bij ons thuis gegeten, gedronken en geslapen,” zegt de moeder van het slachtoffer over de dader, die later deze maand voor de rechter moet verschijnen voor de behandeling van de zaak.

De impact van de onnozele schietpartij wordt pijnlijk duidelijk tijdens de herdenking. Gondilio was net een half jaar aan het werk bij Pantar, het leerwerkbedrijf voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Een zus vertelt dat haar broer vol plannen zat. Hij had bijna zijn rijbewijs op zak en zijn raps werden steeds beter. “Jammer dat je die volgende stappen niet op aarde hebt mogen zetten.”

Een veel gehoorde hartekreet tijdens de herdenking: dit mag nooit meer gebeuren. Dat is ook de strekking van een campagne die de gemeente nog dit jaar wil starten tegen het wapenbezit in Amsterdam. Onder het motto ‘Amsterdam ontwapent’ zal de publiekscampagne in Zuidoost beginnen om bij goed resultaat later ook in andere delen van de stad te worden overgenomen.

Zorgen over wapengeweld

Voorafgaand aan de herdenking van Bolle werd met de aanwezigen van gedachten gewisseld over de campagne. De organisatoren hebben in de afgelopen maanden al uitgebreid gesproken met de verschillende gemeenschappen en doelgroepen in het stadsdeel. De zorgen over het wapengeweld waren algemeen, maar over de beste aanpak lopen de meningen nog uiteen.

De gemeente stuurt aan op een grootschalige campagne die duidelijk moet maken dat de inwoners van Zuidoost genoeg hebben van het geweld. De concept-plannen bevatten onder meer raamposters met het logo van de campagne en pakkende slogans zoals over zelf gemaakte steekwapens: Thanks, no shanks.

Met de scholen is het stadsdeelbestuur in gesprek over het sluiten van een convenant die de veiligheid van de leerlingen binnen en buiten de hekken moet vergroten. Onderdeel daarvan is ook de mogelijkheid om preventief te fouilleren op school. Voormalige wapenbezitters worden ingezet om hun verhaal te doen: wat betekent het om rond te lopen met een vuurwapen?

Wapens inleveren bij gemeente

Aan de campagne is ook een inleveractie gekoppeld. In het stadsdeel komen tonnen te staan waar steekwapens en boksbeugels kunnen worden achtergelaten. Complicerende factor is dat vuurwapens niet anoniem kunnen worden ingenomen; de mogelijkheid bestaat dat de wapens eerder zijn gebruikt bij misdrijven en de inleveractie mag geen manier worden om er eenvoudig van af te komen.

Er wordt nagedacht over een beloning voor ingeleverde wapens, in de sfeer van een cursus of een stageplek. De familie en vrienden van Bolle steunen het initiatief van harte, liet de moeder van Gondilio weten. “Ook het akelige kan soms iets goeds in zich dragen.” Een vriend: “Het moet hier stoppen. Iedereen heeft een sleutel in zijn hand. Jij bepaalt welke deur je opent.”