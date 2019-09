Herdenking Bijlmerramp ook voor slachtoffers geweld Zuidoost

Het Bijlmermonument in Amsterdam Zuidoost. Beeld ANP

De organisatie van de plechtigheid laat weten bij de herdenking niet alleen stil te willen staan bij de 43 slachtoffers van de vliegramp van 1992, maar ook bij ‘degenen die onlangs op tragische wijze bij geweldsdelicten om het leven kwamen’.

Dat gebeurt onder de noemer Omzien naar elkaar, vredig samenleven. In de afgelopen maanden vielen vier doden bij wapengeweld in het stadsdeel. Dat zorgde voor grote onrust onder bewoners.

De verbreding van de herdenking valt niet bij iedereen in goede aarde. “Dit zijn twee zaken die niets met elkaar te maken hebben,” reageert voorzitter Lourens Burgers van de Werkgroep Vliegverkeer Bijlmermeer. “Die moeten vooral gescheiden blijven.”

Dat verreweg de meeste slachtoffers van het recente geweld actief waren in de drugscriminaliteit, maakt de dubbele herdenking volgens Burgers extra lastig. “Een criminele afrekening is echt iets anders dan een vliegramp.”

‘Ongepast’

Ook bewoonster Karin Moor, in 1992 nauw betrokken bij de hulpverlening na de ramp, noemt de combinatie ongepast. “Iedereen maakt zich zorgen over wat er in Zuidoost gaande is, maar dit is niet de tijd of de plaats. Ik vind het oneervol en onverstandig.”

De nabestaanden zijn verenigd in de Stichting Nabij. Namens de stichting laat voorzitter dominee Otto Ruff weten de verbreding te verwelkomen. “Een crimineel is een crimineel, maar het blijft een mens. De herdenking is een podium voor stil verdriet.”

De Bijlmerramp van 1992 wordt vrijdag voor de 27e keer herdacht. De plechtigheid bij het zogenoemde Groeiend Monument begint om 17.45 uur en bestaat uit toespraken, muziek en een kranslegging.