Herdenken en vieren: dit is er wél te doen op 4 en 5 mei

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

4 mei

We kunnen wederom niet massaal samenkomen voor de nationale dodenherdenking. Op de Dam vindt wel een bijeenkomst plaats, maar net als vorig jaar zullen daarbij alleen de koning, koningin en een beperkte groep genodigden aanwezig zijn. Op NPO1 is het herdenkingsprogramma in De Nieuwe Kerk en op de Dam live te volgen.

Wie toch naar buiten wil, kan meedoen aan een van de herdenkingswandelingen. Het Amsterdams 4 en 5 mei comité heeft samen met het Joods Cultureel Kwartier een route gemaakt langs tweehonderd monumenten. Daarvoor zijn 26 podcasts opgenomen om te luisteren tijdens de wandeling. In deze podcastserie, Bezet, audiomonumenten van de stad Amsterdam, vertellen onder anderen ooggetuigen en hun nazaten de verhalen van de bezetting; over deportatie, onderdrukking, verzet en collaboratie.

Daarnaast organiseert het Joods Cultureel Kwartier dit jaar opnieuw Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet. In de woningen van betrokkenen worden de persoonlijke verhalen van mensen voor, tijdens of vlak na de oorlog verteld via verschillende livestreams op 3 en 4 mei. Zo wordt er vanuit de Hollandsche Schouwburg het verhaal verteld van Kitty, die opgroeide in de Plantagebuurt, waar haar vader werd opgepakt en naar Auschwitz afgevoerd.

Ook de Assadaaka Commumnity organiseert een herdenkingswandeling. Normaal gesproken verzorgt de organisatie jaarlijks een herdenkingsdienst op het Ceramplein en bij het Muiderpoortstation, een van de stations waarvandaan veel Joodse Amsterdammers naar Westerbork werden weggevoerd. De wandeling leidt vanaf de Wethouder Verheijhal langs belangrijke plaatsen en gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog in Oost. Op deze plekken zullen de verhalen worden verteld uit die tijd. De wandeling wordt geleid door voorzitter Ahmed el Mesri en rabbijn Simon Bornstein. De organisatie roept mensen op vooral ook zelf bij te dragen aan de vertellingen.

Verder vinden er zeker dertig kleinschalige herdenkingen plaats in de stad.

5 mei

Bevrijdingsdag gaat dit jaar door, maar veelal online. Geen bevrijdingsconcert op de Amstel, wel tweehonderd andere optredens en activiteiten door het hele land. Een nationaal bevrijdingsconcert is te volgen op NPO1: in Theater Carré brengen onder andere André van Duijn, Claudia de Breij en Stef Bos hun muzikale talent ten gehore.

Daarnaast geven verschillende sprekers gedurende de dag online zogeheten vrijheidscolleges. Zo vertelt comedian Soundos el Ahmadi over het glazen plafond vanuit het perspectief van een vrouw met een migratieachtergrond. Meer colleges worden verzorgd door onder anderen Edson da Graça, Simone Weimans en Robert Vuijsje een college.

De speciale Vrijheidsmaaltijdsoep wordt vanaf 17.00 uur geserveerd in een live-uitzending vanuit Pakhuis de Zwijger. Mensen die de soep niet van tevoren hebben besteld, kunnen deze live meekoken met Yvette van Boven en Judith Cyrus. Het recept staat op de website. ‘Ook komen er allerlei Amsterdamse artiesten langs,’ staat daar te lezen. ‘Zo kunnen we uiteindelijk toch nog samen eten, praten en proosten op de vrijheid.’

De Asva Studentenunie organiseert een Vrijheidslunch om 13.00 uur. Studenten kunnen van tevoren een lunchpakket ophalen en dat opeten terwijl ze naar een onlineprogramma kijken met verschillende sprekers over het studentenleven na de oorlog en de rol van vrijheid daarin. De studentenunie is vlak na de Tweede Wereldoorlog opgericht. De lunch heeft als thema “75 jaar Asva, 75 jaar strijd”.

Alle evenementen zijn hier te vinden.