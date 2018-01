Hensley J. krijgt 3 jaar voor cokesmokkel in bloemen

In afgeluisterde gesprekken spraken zij openlijk over het plegen van een liquidatie

In de maanden voor het ontdekte transport sprak J. in versluierde taal meerdere keren met Colombianen over drugstransporten, zo meent de rechtbank.



De rechtbank acht niet aannemelijk dat J. enkel had vertaald, omdat hij nu eenmaal goede connecties heeft in de drugswereld, zoals J. had aangevoerd. Advocaat Roethof zegt hoger beroep te overwegen, ook omdat J. vasthoudt aan zijn onschuld.



Liquideren

Ten tijde van de smokkel was J. doelwit van een groep Amsterdamse criminelen, die mogelijk van plan waren J. te liquideren, zo denkt het OM.



Onder diens auto werd een peilbaken gevonden en een observatieteam zag hoe de groep J. meerdere keren leek te volgen. In afgeluisterde gesprekken spraken zij openlijk over het plegen van een liquidatie. Nadat een arrestatieteam had ingegrepen, werden bij hen thuis een kogelwerend vest en een kalasjnikov gevonden.



De mannen verklaarden dat zij slechts van plan waren geweest bij J. in te breken, omdat die met veel geld rondliep. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld.