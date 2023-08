Henri Plaat (1936-2023) sloeg zich met humor door het leven

Beeldend kunstenaar, grafisch vormgever en filmer Henri Plaat.

De bekendste film van Henri Plaat is Sporen van de tango (Spurs of tango) uit 1980. Hij won er in 1981 het Gouden kalf voor Beste Korte Film mee. De film duurt 33 minuten en is opgebouwd uit documentairebeelden uit het dagelijks leven, geschoten in Peru, Bolivia, Colombia, Uruguay en Argentinië.

We zien afgebladderde gebouwen, doodskisten, straathonden, gezichten en veel kleur en schaduw. Een schijnbaar verhaalloze stroom van shots met tangomuziek als verbindend element, vertelt de zoektocht naar de geest van tangokoning Carlos Gardel.

Enorm oeuvre

Opgeleid aan het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs (de voorloper van de Gerrit Rietveld Academie) begon Plaat, geboren op 25 februari 1936 in Amsterdam, eind jaren zestig met filmen, eerst op 8 mm, later op 16mm.

“Experimentele films,” zegt Mark-Paul Meyer, conservator-curator van filmmuseum Eye. “Zijn films zijn echt visuele uitbeeldingen van zijn fascinatie voor het verleden, voor reizen, de Tweede Wereldoorlog, de teloorgang van de goede dingen. Heel impressionistisch, zoals Spurs of tango, maar ook absurdistisch en melancholisch. Hij heeft 45 films gemaakt, een enorm oeuvre, ze zitten in ons archief.”

Over dat absurde in Plaats’ films kan goede vriend, beeldend kunstenaar en vormgever Theo Jeuken meepraten. “We hadden het altijd over films, gingen ook veel naar de bioscoop. Ik heb samen met hem een paar korte filmpjes gemaakt. Bijvoorbeeld Second war hats, dat kun je op You Tube bekijken.”

“Ik bedacht het idee, en Henri knipte en monteerde de beelden en zette er muziek onder. Vanuit een rioolput op straat in een door de Duitsers gebombardeerde stad werd de laatste hoedenmode gepresenteerd. In zijn atelier zonder script of draaiboek opgenomen, met een paar gehuurde spotjes. Zo ging dat vaak. We hebben ontzettend veel gelachen. Er is een filmpje van Henri met een theepot op schoot terwijl hij gekke bekken trekt. Hij maakte allemaal van dat soort kleine meesterwerken.”

Nostalgie, gecombineerd met een gezonde dosis absurdisme en humor. “In zijn werk komen veel verweerde muren voor,” zegt Meyer. “Weemoed, fascinatie voor verval. Die visuele fascinatie zit ook in zijn gouaches. Die hield hij dan in bad onder water, en liet ze daarna drogen, op zoek naar visuele effecten. Hij creëerde bijzondere, betoverende werelden. Uit het niets maakte hij series en beelden die alleen hij kon bedenken.”

Monty Python

‘Vastleggen. Ik wil de plekken, de dingen, de objecten vastleggen. Voordat de vooruitgang er overheen ragt. Voordat het niet meer te achterhalen is,’ zei hij zelf over zijn werk.

Autonoom. Zo omschrijft Sebastiaan Gottlieb zijn ‘soort oom’. “Hij zat met mijn moeder op het Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs, en we zijn bevriend geraakt. Hij maakte veel grappen, stuurde brieven met rare tekeningen. Hij was de eerste volwassene die kinderen serieus nam.”

“En hij had absurde humor. In het hoge gras deed hij of hij een trap afdaalde, en dan kwam hij ergens anders weer naar boven. We lagen dubbel. Of dan liep hij met een schroevendraaier in zijn hand te zoeken naar de hoofdschroef. Ik ben een fan van zijn werk, hij was een voorloper van Monty Python en Herenleed, met een unieke, eigen stijl, en enorm talentvol.”

Ongebreidelde fantasie

Jeuken: “De laatste tien, twintig jaar wordt zijn werk regelmatig op filmfestivals getoond. Berlijn, New York, Parijs. Die ongebreidelde fantasie die uit dat rare brein kwam. Hij krijgt echt internationale faam.”

Meyer: “Hoe hij de geschiedenisboeken ingaat? Hij was waanzinnig origineel, zijn films gaan de geschiedenis in als poëtisch en kunstzinnig, een enorme verbeeldingskracht. En zijn humor was een instrument om zich door het leven te slaan en mooi werk te maken.”

Vliegramp op Tenerife

Want tegenslag kende Plaat ook. Jeuken: “De dood was altijd een onderwerp. In zijn films en in zijn zwarte humor. Maar onder het maken van grappen school ook somberheid. Hij kende perioden met veel drank.” In 1977 kwam zijn vrouw Atie Meijer om tijdens de vliegramp op Tenerife, waar een KLM-vliegtuig op een Amerikaans Pan Am-toestel botste.

“Ze waren een jaar of vijf bij elkaar. Dat was een enorme klap voor hem. Zwarte humor was zijn manier om dingen te verwerken. Ik weet nog dat een tijd na dat vliegongeluk mensen, ik geloof namens de KLM, aan de deur kwamen. Ze openden een doos met klompen goud erin. ‘Zijn dit de sieraden van uw vrouw?’ Dat absurde, daar kon hij vreselijk om lachen, en er smakelijk over vertellen.”

Verzorgingscentrum

Jeuken zocht zijn vriend de laatste jaren regelmatig op in verzorgingscentrum d’Oude Raai. “Dat was wel moeilijk om te zien. Hij vond het daar niet leuk. Na lang kijken, herkende hij me. ‘Heb je nog leuks films gezien de laatste tijd?’ vroeg hij dan. Die link is er tot het laatst gebleven.”

Plaat overleed zaterdag 12 augustus in zijn woonplaats Amsterdam. Hij leed al langere tijd aan de ziekte van Alzheimer.