Henny van den Abbeelen (1958-2023): de gekke opa droeg ook de wereld op zijn schouders

Henny van den Abbeelen. Beeld Privé

De man met de vlotte babbel, altijd grapjes en reuring. De gekke opa. De betrokken bewoner van de Haarlemmerstraat. Zeer begaan met zijn tweede familie: Pustjens Percussion Products. Ook was Henny van den Abbeelen zeer begaan met de wereld.

Zijn zoon Jeroen Blokker (43): “Hij stond altijd voor iedereen klaar, voor zijn familie, maar net zo goed voor zijn personeel.”

Zijn zoon Michiel Blokker (39): “Soms ging dat ten koste van hemzelf.”

Henny van den Abbeelen werd in 1958 geboren in Heemstede, als jongste van zes kinderen. Hij ging naar de meao in Haarlem en daar leerde hij Irene Blokker kennen; hij in de klas, zij ervoor. In de jaren zeventig kwam dat wel vaker voor. Ze bleven hun hele leven onafscheidelijk. Zoon Michiel: “Iedereen zei altijd: ‘Ze zijn zo lief samen’.”

Van den Abbeelen trok in bij Blokker, die toen al in de Haarlemmerstraat woonde. Samen woonden ze meer dan 45 jaar in die straat, al verhuisden ze één keer – naar de overkant van de straat, in 1981.

Percussie-instrumenten voor Concertgebouworkest

Bij Pustjens Percussion Products, een befaamd adres voor de verkoop en verhuur van percussie-instrumenten, begon hij als boekhouder, maar groeide door tot mede-eigenaar. PPP leverde percussie aan het Concertgebouworkest en bijna alle Joop van den Endeproducties. Van den Abbeelen reisde over de hele wereld, naar zakenpartners in Amerika en Japan, naar festivals in Italië en Spanje.

Zoon Michiel: “De zorgzaamheid naar zijn familie had hij ook naar het bedrijf en personeel. Hij had thuis een familie, en hij had nog de PPP-familie.”

Kenmerkend: ook toen hij allang eigenaar was, ging hij nog het liefst zelf het land in, naar muziekscholen, vereniging, conservatoria, altijd in zijn witte Iveco-bus.

In 2011, na het overlijden van Jan Pustjens, werd Van den Abbeelen alleen eigenaar. Zoon Jeroen: “Dat was de omslag. Harde, vervelende besluiten kon hij niet zo goed maken.”

Ellende

Corona, de oorlog in Oekraïne, maar net zo goed de rolkoffers in de Haarlemmerstraat. Zoon Jeroen: “Mijn vader trok zich veel ellende aan, niet alleen van collega’s en personeel, maar ook in de wereld. Dat heeft iets met zijn levenslust gedaan. Terwijl hij juist altijd zoveel levenslust had.”

Afgelopen donderdag stapte Van den Abbeelen uit het leven, in het tuinhuisje in Noord, waar hij zoveel zondagen zo gelukkig was met zijn gezin. Zoon Michiel: “Het was voor ons erg verrassend. Hij kende de laatste jaren wel fases van neerslachtigheid, maar er waren ook fijne, opgewekte momenten. Mijn vader sprak makkelijk, maar gevoelens uitspreken vond hij wat moeilijker.”

Donderdag is een openbaar samenzijn voor Henny van den Abbeelen op zijn bedrijf in Westpoort. Daarna wordt hij naar een besloten afscheid gebracht, in zijn witte Iveco.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op www.113.nl of telefonisch op 113 of 0800-0113.