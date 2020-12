Hennie Vittali vrijgesproken van het witwassen van luxebordeel Yab Yum

De roemruchte seksclub Yab Yum. Beeld ANP

Vittali krijgt wel een taakstraf van 100 uur voor het witwassen van een bedrag van 1,3 miljoen gulden dat geen echte lening was voor zijn parenclub Paradise in Amsterdam-Noord, maar een onduidelijke gift van een mysterieuze crimineel.

Wel afgeperst

Het pand aan het Singel waarin het bekende bordeel Yab Yum tot 2007 zat, met een geschatte waarde van 6 miljoen euro, wordt niet verbeurd verklaard, zoals justitie had gevorderd. De aanklagers hadden voor Vittali ook een jaar cel gevraagd, en een boete van 250.000 euro voor zijn bedrijf Devagarden.

De rechtbank neemt wel aan dat de (inmiddels allebei geliquideerde) criminelen Sam Klepper en John Mieremet de flamboyante Theo Heuft hebben afgeperst, waarna die Yab Yum verkocht. Maar de rechtbank ziet onvoldoende bewijs dat de koop door Vittali een rechtstreeks gevolg was van die afpersing .

‘Het is niet duidelijk geworden of het hen (Klepper en Mieremet) om het geld ging of om Yab Yum’, schrijft de rechtbank in het vonnis.

‘Geen rechtstreeks verband’

De rechters volgen wat Yab Yum betreft de stellingen van Vittali en zijn advocaat Klaus Vink.

Vittali ontkende op de zitting niet (meer) dat Klepper en Mieremet Yab Yum van Heuft hadden afgeperst, maar stelde via zijn raadsman dat er geen rechtstreeks verband bestond met het buitenkansje dat hij vervolgens kreeg.

Zijn oude vriend Wil Vitgens – een penozefiguur en gokbaas die Yab Yum ooit met Heuft had opgezet en die later 20 jaar cel kreeg in een Franse hasjzaak – had Vittali getipt dat het bordeel in de verkoop zou komen, vertelde Vittali de rechtbank twee weken geleden.

Aardige man

“Ik wist niks van prostitutie, maar die Heuft leek me een aardige man, eerlijk voor mijn gevoel,” zei Vittali. “Hij stelde voor de koop zelf te financieren, want geen bank deed dat. Ik had geen idee hoeveel die zaak waard was, maar hij leek me geen oplichter. Hij vroeg 9 miljoen, ik bood 8 en we kwamen uit op 8,5 miljoen. Heuft zei dat ik het in tien jaar zou terugverdienen.”

Dat Klepper, Mieremet of de met hen bevriende Hells Angels gaandeweg de baas waren geworden van het bordeel, ‘klopte totaal niet’. Dat vicepresident Harrie Stoeltie van de Hells Angels hoofd beveiliging werd, vond Vittali een logische keuze. Stoeltie was immers zijn zwager en had een stevige club achter zich. “Die uitstraling helpt als je zo’n zaak moet beveiligen.”

Advocaat blij

Advocaat Klaus Vink is blij met de uitspraak. “Het is goed te weten dat rechters de vooringenomenheid die er in bepaalde zaken bij vele personen is, door weten te prikken en een oordeel vellen op basis van feiten.”

Het is nog niet duidelijk of het Openbaar Ministerie in hoger beroep gaat in de al zo lang slepende zaak.