Hennie Klein Gunnewiek (1958-2021) reisde de wereld over, maar kwam altijd terug naar Amsterdam

Zijn boeddhistische levensinstelling combineerde hij moeiteloos met het organiseren van pittige leerfeesten. Eind december overleed Hennie Klein Gunnewiek, de man achter de infokiosk Pink Point bij het Homomonument, aan de gevolgen van ALS.

Tijdens zijn crematie op Zorgvlied op oudejaarsdag was iedereen in het wit gekleed, op zijn verzoek. Hij lag op een draagplank, gewikkeld in een Ghanese lijkwade, en er werd gezamenlijk gemediteerd. Ter afsluiting was er een broodje kroket.

Het zegt veel over de eigenzinnigheid van Hennie Klein Gunnewiek, de man die in geen hokje te vangen was en een grote rol speelde in de Amsterdamse lhbtq-gemeenschap.

“Hij was een buitenbeentje, totaal niet aangepast,” zegt goede vriend Wilant Boekelman. “Hij koos voor zijn eigen stijl.”

“Het glas was voor hem bijna altijd halfvol,” zegt zijn zus Berty Klein Gunnewiek. “Iedereen verdiende bij hem een tweede kans.”

Wereldverkenner

Klein Gunnewiek werd in 1958 geboren in Groenlo in de Achterhoek, in een katholieke gezin met zeven kinderen. Zijn moeder bond hem wel eens aan een boom met een touw om zijn middel om te voorkomen hij wegliep. ‘Ik was 3 jaar oud en had toen al een intens verlangen om de wereld te verkennen,’ zei Klein Gunnewiek daar zelf over in een afscheidsinterview op de website WhatAboutTom.

Na de middelbare school vertrok hij naar Nijmegen en Eindhoven, maar kwam al snel in Amsterdam terecht. Zijn zus: “Hij was heel erg blij dat hij de Achterhoek achter zich kon laten, de vrijheid tegemoet.”

Klein Gunnewiek reisde inderdaad de hele wereld over, vooral naar Azië, maar kwam altijd terug naar Amsterdam. Hij was een jobhopper. Hij werkte nog een tijdje als leerkracht op een montessorischool in Zuidoost, maar daar lag zijn hart toch niet. Daarna studeerde culturele antropologie aan de UvA.

Een kwart eeuw geleden begon hij met de stichting Gala de zogenoemde Factorie Parties te organiseren, later ook tijdens de Amsterdam Pride en Leather Pride. Daarbij stond de boodschap sex positivity centraal: de volledige vrijheid om jezelf te ontdekken en te uiten. Dansen, seks, plezier maken in een tent op de Westermarkt, een kraakpand of een oude loods. Er kwamen soms duizenden mensen op af.

Buitenbeentje

Ook als dj was hij een buitenbeentje: Klein Gunnewiek draaide geen hitgevoelige muziek, maar liever rare deuntjes of televisietunes tussendoor, van de Thunderbirds bijvoorbeeld.

Maar zijn grote liefde was toch Pink Point, waarvan hij zo’n vijftien jaar beheerder was. De informatiekiosk op de Westermarkt bij het Homomonument was voor Klein Gunnewiek veel meer dan toeristeninformatie en verkooppunt van spullen in de regenboogkleur. Hij zat daar echt voor de voorlichting, ook aan vluchtelingen die een verblijfplaats zochten of jongeren die net uit de kast waren gekomen.

Boekelman: “Het was echt zijn levenstaak. ‘Ik heb hier een rol te vervullen,’ zei hij.”

Lente

Hij stopte toen bijna vijf jaar geleden ALS bij hem werd vastgesteld. Het viel hem zwaar dat hij steeds meer gevangen raakte in zijn eigen lichaam, maar hij bleef creatieve oplossingen zoeken. Zo plaatste hij grote ringen aan het uiteinde van zijn ritsen, toen zijn fijne motoriek hem in de steek liet.

Zijn zus: “Toen hij in een rolstoel moest, zei hij: ‘Voor mij is dit vooruitgang. Nu kan ik weer met de metro naar de stad, of langs de Amstel naar Ouderkerk.’ Hij zag altijd wat nog wél kon.”

Graag had Klein Gunnewiek nog de lente meegemaakt, maar dat was hem niet meer gegeven. “Gelukkig heb ik geen bucketlist met dingen die ik nog uit het leven wilde halen,” zei hij in zijn afscheidsinterview. “Ik heb dat allemaal gedaan toen het nog kon.”