Hennepkweker deed 'onderzoek naar klimaat'

In december trof de politie in de woning een kweektent aan met warmtelampen en 64 kweekpotten voor hennep. Ook bleek er illegaal stroom te worden afgetapt en was er sprake van een brandgevaarlijke situatie.



Verhuurder Stadgenoot wilde hem daarom via de rechter uit huis laten zetten. De man beweerde dat het om een proefopstelling ging, bedoeld voor amateuronderzoek naar klimaatbeheersing. Hij had de spullen voor de kwekerij 'voor een zacht prijsje' kunnen kopen. Een gebruiker van wiet was hij wel, maar kweken zei hij nooit te hebben gedaan.



De rechter was niet onder de indruk van dat verweer en noemde het 'ongeloofwaardig' dat de hennepkwekerij een hobbyprojectje was ter onderzoek.



Het oordeel was dan ook dat de verhuurder de man uit huis mag zetten. Hij heeft nog wel drie maanden de tijd om een ander onderkomen te zoeken.