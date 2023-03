Henk Jordan (1958 - 2023): goedlachse ‘pararasta’ die alle sterren wist te filmen

Henk Jordan, de man achter het YouTube-kanaal Ms Bronwater, filmde beroemde acteurs, sporters en popsterren in Amsterdam. Bij nacht en ontij stond hij ze op te wachten, gewapend met z’n kleine camera. Vorige week overleed de vrolijke paparazzo.

Henk Jordan kende alle portiers van het Amstel Hotel, en zij kenden hem. Niet zo gek: hij stond er ontelbare uren voor de deur, wachtend om een glimp van een bekende gast op te vangen. Zo wist hij door de jaren heen vele sterren vast te leggen: Rihanna, Justin Bieber, Robbie Williams, Barbra Streisand. Maar net zo goed stond hij in de regen bij de première van een Nederlandse familiefilm in Tuschinski te filmen. Dan zette hij ’s avonds op zijn YouTube-kanaal de beelden van Georgina Verbaan, Jim Bakkum en Kim-Lian van der Meij. Vond-ie minstens zo mooi.

Ms Bronwater heette het YouTube-kanaal dat hij sinds 2011 bestierde. Over die naam had hij niet nagedacht, het was een van de suggesties van de site zelf. Aanvankelijk filmde Jordan ‘vogels en lekkere wijven,’ zo vertelde hij in Het Parool, maar min of meer toevallig spotte hij een BN’er in het Vondelpark, en zo rolde hij in het gilde der paparazzi. “Aardige vent, hij was er altijd bij,” weet Story-fotograaf Edwin Smulders te vertellen.

Paparasta

Jordan keek enorm op tegen Frank Buis, de in 2016 overleden cameraman die jarenlang alles en iedereen in Amsterdam filmde, van koningin Máxima tot zakkenrollerbendes in de binnenstad. Van Buis leerde hij om op het goede moment op de goede plek te zijn, maar vooral om heel veel geduld te hebben. “Maar als je dan zo lang hebt zitten wachten op iemand, en hij komt, en als je hem dan weet te filmen, dat geeft zo’n kick,” zei hij in 2016 in het NCRV-programma Jan Rijdt Rond, dat een portret van hem maakte.

Jordan was dan ook een opvallende verschijning, met zijn lange dreadlocks. ‘Paparasta,’ noemde hij zichzelf. En hoewel hij altijd vrolijk was, had hij geen gemakkelijk leven achter de rug. Hij werd geboren in Paramaribo, verhuisde op zijn 7de naar Amsterdam, maar vanwege een onveilige thuissituatie groeide hij op verschillende plekken op, en leidde enige tijd een zwervend bestaan. In de jaren tachtig woonde hij drie jaar lang in een woning zonder warm water en elektriciteit, die door een omvallende kaars compleet uitbrandde. Via het Leger des Heils kreeg hij een woning in Oost, waar hij de rest van zijn leven zou blijven wonen.

The Tuners

Muziek was zijn grote passie. Hij toerde met Normaal, en was leadzanger van de ska- en reggaeband The Tuners, waarmee hij optrad in Paradiso, de Melkweg en De Zwarte Cross. “Hij was heel muzikaal, en hoorde direct of een liedje potentie had,” zegt zijn vrouw Vera Voges. “Henk zei vaak: als er toen al sociale media waren geweest dan waren The Tuners zeker doorgebroken.”

De laatste jaren hielp zijn vrouw (ze waren niet officieel getrouwd, omdat Jordan geen geboorteakte uit Suriname bezat) hem met zijn YouTube-kanaal. “Henk durfde tijdens corona niet naar buiten, omdat hij tot de risicogroepen behoorde. Dan ging ik filmen, en monteerde hij thuis de beelden.” Meer dan 5,5 duizend filmpjes zette Jordan sinds 2011 op het Ms Bronwaterkanaal. De populairste, van Badr Hari, werd meer dan een miljoen keer bekeken, anderen kregen niet meer dan 200 views. Maakte Jordan niet heel veel uit, als hij maar kon doen wat hij het liefste deed: buiten zijn en de sterren opwachten.

Jordan stoorde zich aan het negatieve imago van paparazzi. ‘Ik ben de aardige paparazzo,’ zei hij in Het Parool. Voges: “Hij sprak met iedereen, had nooit een oordeel over iemand, en werd nooit kwaad. Een heel liefdevolle man, ondanks zijn zware jeugd.” Een jaar geleden werd kanker bij hem geconstateerd, vorige week overleed hij. Zijn nicht April Jordan is een crowdfundactie gestart om de uitvaart te bekostigen van ‘het zonnestraaltje van de Amsterdamse paparazzi’.