Henk Bakker jr. (52, Leefbaar Amsterdam) overleden

Bakker jr. zat tussen 2002 en 2006 samen met zijn vader Henk Bakker sr. in de Amsterdamse gemeenteraad. Beeld Ronald Fleurbaaij

Henk Bakker jr. was de zoon van ‘senior’, die in 1992 de politieke partij Leefbaar Amsterdam oprichtte. In 2002 kwamen vader en zoon namens de partij in de Amsterdamse gemeenteraad.

Met hun directe taalgebruik en populistische partijprogramma, gevormd op de Ten Katemarkt – de twee bestierden daar een meubelzaak – zorgden ‘De Bakkertjes’ voor opschudding op het stadhuis. Een berucht duo in de Amsterdamse politiek.

Dubieuze declaraties

In 2006 kwam de partij in opspraak vanwege dubieuze declaraties. Het duo zou enigszins losjes zijn omgesprongen met het uitgeven van gemeentelijke subsidies. Leefbaar Amsterdam werd niet herkozen in de gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar.

In 2007 eiste de gemeente publiekelijk zo’n anderhalve ton subsidie terug bij de partij. De Bakkers konden niet verantwoorden waar het geld gebleven was. Pas vele jaren later werd waarnemend penningmeester van Leefbaar Amsterdam uit die tijd, Ger van der V., vervolgd voor de verduistering – vanaf 2006 zou hij ruim 224.000 euro aan partijgelden aan zichzelf hebben overgemaakt.

‘Henkie in verzet’

Dat Van der V. uiteindelijk werd vervolgd (en veroordeeld), voelde voor Bakker jr. als eerherstel, vertelde hij in 2016. “Er werd de indruk gewekt dat Henkie met tonnen op een zonnig eiland zat. Ik had de schijn tegen. Door die man ben ik alles kwijtgeraakt, ook mijn meubelzaak. Nu hoop ik dat ik eindelijk verder kan.”

Bakker jr. stapte al gauw uit de politiek maar bleef zich altijd inzetten voor ‘zijn stad’, vertelt zijn broer Joey. Hij werkte bij verschillende bedrijven, vaak als verkoper: “De Ten Katemarkt is altijd in hem blijven zitten.” Op zijn persoonlijke Facebookpagina deelde Bakker jr. geregeld updates over de dingen die hem aan het hart gingen in Amsterdam, zoals de bouwplannen van de Meervaart in de Sloterplas. ‘Dat gaat mooi niet gebeuren, Henkie in verzet,’ schreef hij vorig jaar.

De laatste paar updates plaatste hij vanuit het ziekenhuis, waar hij vaak moest worden opgenomen vanwege zijn hart. Henk Bakker jr. overleed op Hemelvaartsdag.

