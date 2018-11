Hemwegcentrale mogelijk eerder dicht om klimaatdoelen

Eerder dit jaar besloot Wiebes nog dat de Hemwegcentrale tot eind 2024 kan openblijven

In antwoord op Kamervragen schreef Wiebes woensdag al dat als het Urgendavonnis niet wordt gehaald 'sluiting van de jaren '90 kolencentrale die geen bij- en meestook van biomassa van duurzame biomassa gaat toepassen in beeld komt.' Dat is de Hemwegcentrale.



Vergoeding

Eerder dit jaar besloot Wiebes nog dat de Hemwegcentrale tot eind 2024 kan openblijven. Daarmee leek er duidelijkheid te komen voor het personeel dat zich grote zorgen maakte door de al jaren slepende discussie over de kolencentrale.



Eigenaar Nuon deed de overheid eerder het voorstel om de Hemwegcentrale per 2020 te sluiten. Maar daarvoor vroeg het energiebedrijf wel een vergoeding van 55 miljoen euro, 10 tot 15 miljoen om de centrale te ontmantelen en de rest voor een afvloeiingsregeling van de tweehonderd medewerkers.



Geen speculatie

'We wachten de eventuele vervolgstappen van de minister af,' reageert een woordvoerder van Nuon op de uitspraak van de minister. 'Tot die tijd wagen wij ons niet aan speculatie en doen wij geen uitspraken over mogelijke scenario's. Wij zijn niet benaderd door het ministerie over aanvullende maatregelen voor Urgenda. De enige duidelijkheid die wij op dit moment hebben is het wetsvoorstel dat eerder dit jaar door Minister Wiebes werd aangekondigd, waarbij elektriciteitsproductie op basis van kolen wordt verboden, voor de Hemweg-centrale in 2024. Het kabinet is aan zet.'